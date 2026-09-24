羅天宇期待約陳懿德情侶檔過萬聖節　鍾舒漫爆曾扮男仔出席舞會

《星影匯聚為愛啟航—周年慈善晚宴2026》已於2026年9月20日（星期日）隆重舉行，當晚應屆港姐冠軍袁絲珩（Bernice）、亞軍鄧匡閔（Ada）、季軍兼最上鏡小姐李澤欣（Scarlett）及友誼小姐李澄晴（Chorie）出席，接受2026年度香港小姐指定贊助商頒發禮品。

《星影匯聚為愛啟航—周年慈善晚宴2026》於2026年9月20日（星期日）隆重舉行。（公關提供）

當晚慈善晚宴以宇宙、星空及未來作化妝舞會主題，同時舉行公司員工才藝表演比賽，著名藝人鍾舒漫及羅天宇擔任評判及頒獎嘉賓。當晚由著名藝人崔建邦及鍾雨璇擔任大會司儀，而鍾雨璇還跟慈善機構創辦人劉先生合唱《來夜方長》。

鍾雨璇與慈善機構創辦人劉先生合唱《來夜方長》。（公關提供）

鍾舒漫爆曾扮男仔參加化妝舞會

鍾舒漫完成評審工作後，大讚當晚才藝表演比賽相當精彩，參賽者都能做到在舞台上最重要的感染力，「佢哋都表現得好好，真係好唔怕醜，我真要向佢哋學習咁大膽，企出嚟就係要展現自己，呢吓係好正。」講到最難忘的一次化妝舞會，Sherman那次竟然是扮男仔，「嗰時我仲係短頭髮，好有潛質去做男仔，所以扮咗個靚仔小生出席。」談到戴錶心得，Sherman坦言隨着年紀漸長，手錶的外形也愈來愈精緻，「以前好鍾意戴大隻嘅手錶覺得好有型，依然鍾意啲中型精緻啲嘅，同埋手錶要配搭到衫，所以我會買啲百搭啲，可以襯到多啲衫。」

鍾舒漫爆曾扮男仔參加化妝舞會。（公關提供）

羅天宇期待與陳懿德齊扮嘢慶節日

羅天宇作為才藝表演比賽頒獎嘉賓，他也被是晚氣氛感染到，「大家好開心同認真打扮參加，好投入呢件事好正，氣氛好好，可惜我冇機會同大家一齊玩。」原來天宇都有不少扮嘢經驗，「試過Halloween去啲主題公園度玩，成班朋友一齊扮韓劇《魷魚遊戲》嗰啲士兵，又試過有朋友生日着晒睡衣咁去。」

羅天宇期待與陳懿德齊扮嘢慶節日。（公關提供）

而Halloween就快到，天宇已有計劃跟女友陳懿德一同扮嘢慶祝，「大家都有傾我哋今年着咩打扮好，暫時未有共識，大家仲夾緊，但應該都係電影裏面人物或者卡通人物，因為都會有啲一對對嘅角色，我都好期待。」講到戴手錶習慣，天宇就鍾意簡潔款式，能夠着西裝或者休閒服飾都配襯到，「之前儲錢買錶，等重要場合時可以有得戴，唔同造型都會戴錶襯吓。」

羅天宇期待與陳懿德齊扮嘢慶節日。（公關提供）

應屆港姐獲贈名錶 分享日常服裝配搭心得

應屆港姐接受2026年度香港小姐競選大會指定專用贊助商頒發禮品，冠軍袁絲珩及亞軍鄧匡閔獲贈「時光臻煉系列」腕錶，季軍兼最上鏡小姐李澤欣獲送「時光臻煉系列」及「珍愛流傳系列」腕錶，而友誼小姐李澄晴則得到「珍愛流傳系列」腕錶。袁絲珩開心收到鐘錶作禮物，因平日都愛以手錶配襯打扮，「我本身得兩隻手錶，一隻係皮帶一隻就係鋼帶，鋼帶係用嚟襯運動風嘅衫，皮帶錶就係襯啲斯文啲嘅穿戴。」

應屆港姐獲贈名錶分享日常服裝配搭心得。（公關提供）

鄧匡閔亦有服裝配搭手錶心得，「我鍾意戴可以換錶帶嘅錶，可以搭配唔同嘅衫。」李澤欣本身只有智能手錶，今次收到禮物可大派用場，「依家得到兩隻手錶，都會諗吓點樣襯衫。」李澄晴以往很少戴錶，但領獎後心態有轉變，「攞到錶之後會戴多啲，因為對我意義非凡。」