黃大煒未公開遺作遭「轉寄大姊夫後刪除」　女友Vicky曬證據提告

名曲《你把我灌醉》原唱者黃大煒2026年6月於夏威夷離世，早前爆出遺產風波，如今傳出未公開的新歌遭「轉寄刪除」。



黃大煒的女友Vicky及音樂夥伴Polo在9月23日發出嚴正聲明，指黃大煒留在夏威夷的手機與電腦遭人未經授權侵入，不僅未公開的音樂與私人通訊被轉寄給大姊夫後遭刪除，帳號密碼也被改換。據報道，Polo和Vicky已備妥相關證據，正式訴諸司法途徑維權。

黃大煒生前跟Vicky、音樂人POLO保羅王劉形影不離。（Facebook@黃大煒 (Huang Dawei)）

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Polo指，黃大煒去世後遺留兩部手機及電腦在大姊與大姊夫住所，內部存有銀行帳號密碼、合約、兩人共同完成但並未公開的音樂創作（包括詞曲和Demo），以及兩人私人通訊等高度敏感資料。不過，Polo整理帳號時，赫然發現黃大煒的電郵在7月6日被不明操作，將大量創作資料及通訊紀錄寄送至大姊夫的電子郵箱。他也發現，與黃大煒原有的Telegram對話紀錄全遭刪除，僅留存四封關鍵信件。

Vicky也說，她和黃大煒及Polo因為工作關係而共同使用的電郵帳號在未經授權的情況下，被侵入並以黃大煒的名義將未發行的新歌及私人訊息等重要機密資料，寄給大姊夫。她稱，轉寄的電郵設定隱藏收件人，信件寄出後即遭刪除；電郵帳號也在8月7日遭人侵入更改密碼。

Polo說，相關狀況並非「整理遺物」所能概括，他已同步通知版權公司捍衛著作權，「部分相關事實亦有黃大煒先生生前自行留下之Notes（電子記事本）記錄及相關Email（電郵）往來可資佐證。相關電子證據均已妥善保存，本案將依法循司法途徑處理。」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】