黃大煒遺產風波再起　胞弟9天才知噩耗　發律師函戰親姊爭繼承權

資深音樂人黃大煒今年6月2日在美國夏威夷驟逝，享壽61歲，沒想到離世後家族爭議持續延燒。



除了外界關注他與相伴31年的女友Vicky之間的風波，如今家族內部也爆出繼承與後事安排爭議。黃大煒的弟弟黃大焜（Robert Wong）近日委由律師正式發函，強調自己與另一名弟弟黃大成同為哥哥的合法繼承人，質疑兩名姊姊以「全體繼承人」名義對外說明相關事宜，並要求交代黃大煒的死亡原因、死亡證明及後事安排等資訊。

黃大煒夏威夷驟逝享壽61歲。(IG:@huangdawei1010)

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根據《鏡週刊》報導，黃大焜近日委任眾博法律事務所發出律師函，內容指出，黃大焜是透過姊姊Consulina Wong才得知黃大煒已於6月2日在夏威夷離世，讓他難以接受的是，自己直到哥哥過世9天後才得知噩耗。更讓兩名胞弟無法理解的是，截至律師函發出時，他們仍未接獲其他家屬、代理人或相關人士正式告知黃大煒的死亡原因、死亡經過、遺體所在地及喪葬安排，也沒有被通知參與追思或告別等儀式。

黃大焜強調，自己與黃大成身為黃大煒的弟弟，同樣具有合法繼承人身份，因此認為兩名姊姊以「全體繼承人」名義對外發言，並未經過兩名胞弟同意，恐讓外界對黃大煒的繼承關係產生誤解，也可能影響其他繼承人參與相關事務及行使權利。

面對哥哥離世後發生的爭議，黃大焜直言，這段時間他們承受很多的痛苦，但還有相當多事情讓他們難以解釋或理解。黃大焜也要求儘速取得黃大煒的死亡原因、死亡證明文件、死亡地點、遺體處理情形等，希望了解哥哥離世後各項事務的處理經過。

對於接下來最想替哥哥完成的事情，黃大焜與黃大成表示，希望相關事情塵埃落定後，有機會替黃大煒舉辦一場追思音樂會，透過哥哥一生最熱愛的音樂送他最後一程。

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