黃大煒死後再爆「三人行」疑雲　女友Vicky被指與男友人同住14年

黃大煒近來移居夏威夷，上月由姊姊委託律師宣布過世，生前經紀人兼女友Vicky全被蒙在鼓裡，緊急委託律師處理。黃大煒死後仍不平靜，周刊爆料他跟Vicky以及好友POLO（保羅王劉）關係匪淺，且兩人住在一起多年，當黃大煒半年前移居夏威夷後，都是POLO陪在Vicky身旁，讓Vicky相當生氣，立刻澄清謠言。



「鏡週刊」報導說只要有聚會，黃大煒、Vicky、POLO都是三人同行，還有人質疑「Vicky與POLO是不是在一起」，但被他們的友人否認。報導還說Vicky與POLO同住長達14年，反而跟黃大煒分居樓上、樓下，各自享有個人空間，且表面上看起來黃大煒跟他們和平相處，實際上卻是忍氣吞聲。

黃大煒（右邊）生前跟Vicky（左）、音樂人POLO保羅王劉形影不離。（Facebook@黃大煒 (Huang Dawei)）

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對於被周刊報導與POLO有感情關係，Vicky相當痛心：

我只能說在如此傷痛不捨的時刻，我們相信所有認識我們或曾合作過的人都很清楚，這種惡意、躲在幕後不斷主動對特定媒體爆料不實的謠言，不但侮辱剛過世的黃大煒，也侮辱了我及POLO，更侮辱了我們三人的所有家人及親友們。

Vicky提到POLO自美來台已有16年時間，且黃大煒過去受訪聊過相當欣賞POLO的人品以及才華，彼此是共同創作、錄音製作的音樂總監和製作人及好朋友，像是《化外之醫》片尾曲《The Way I Feel》就是POLO擔任音樂總監、製作人以及編曲，她說爆料者刻意選在黃大煒過世無法回應時惡意散播謠言：

這種人除了無良、無知之外，其居心與黃大煒的死因一樣離奇詭異。

POLO保羅王劉（Facebook@黃大煒 (Huang Dawei)）

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而她跟黃大煒在14年前一起造訪POLO在西雅圖的家族聚會，當時POLO的藝術家外公陸君歐當場提筆寫下「黃大煒」，書法珍品在其過世後成為黃大煒的Logo，顯見他們與POLO家族的深厚情誼。

Vicky談到三人之間的家人都互相認識，且POLO家族跟黃大煒家族是世交關係，沒想到卻遭爆有不為人知的情愫，Vicky說POLO非常傷心，自己跟媽媽則是天天以淚洗面，難過表示：「怎麼可能有人在這個時候還能做這種沒良心的事？等黃大煒過世後才來爆料，惡意散播不實謠言。」

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