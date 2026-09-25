鄧兆尊談三女友和平共處秘訣　爆阿二曾全天候監控拖鞋聲嚇退女星

「現代韋小寶」鄧兆尊向來不缺紅顏知己，日前帶同大婆Carmen到紅館看譚詠麟演唱會尾場，不過就未見二奶與三奶蹤影。雖然近年鄧兆尊身邊多由得寵的「三奶」陳小姐（Nana）陪伴在側，反觀「阿二」車厘子（Cherry）卻甚少公開露面。不過，早前鄧兆尊上無綫節目《一周星星》與《皆大歡喜》一眾舊拍檔薛家燕、陳彥行及廖碧兒重聚時，罕有爆出車厘子當年力退群芳的「絕招」。



鄧兆尊上無綫節目《一周星星》與《皆大歡喜》一眾舊拍檔薛家燕、陳彥行及廖碧兒重聚。（《一周星星》截圖）

家燕姐好奇三女如何和平共處

節目中，家燕姐好奇問及三個伴侶如何免於爭風呷醋、長久和平共處，身為好友的陳彥行即笑言：「我可以幫佢答，就係家用。」即時引起全場大笑。不過鄧兆尊隨即澄清並非純靠財力，指彼此攜手度過不少風浪：「唔係，大家係經過患難，睇到彼此為人，發現原來係好嘅。」陳彥行亦大讚鄧兆尊非常重情重義，指他當年即使面對誘惑亦未有動搖：「當時我樣靚身材正，係咪？但佢冇因為我而拋棄同佢共患難嘅人。」鄧兆尊對此亦幽默笑指，當年面對身材姣好的陳彥行，全靠極強定力才頂得住誘惑。

家燕姐好奇問及鄧兆尊三個老婆如何共處。（《一周星星》截圖）

陳彥行搶答笑言：「我可以幫佢答，就係家用。」（《一周星星》截圖）

車厘子全天候服侍兼實時監控

主持人區永權原以為兩人當年只差一步便發展成情侶，陳彥行即時澄清：「冇啦！因為成日有阿二車厘子喺佢身邊，當時車厘子服侍佢，做佢跟班㗎。」鄧兆尊對此亦欣然承認，回憶拍攝《皆大歡喜》時裝版期間，車厘子雖以助手身份服侍，暗地裡卻是在全天候監控，令所有異性無法近身。鄧兆尊親口還原當時景況：「我哋office戲，好多女同事嘛，佢哋會圍住我，但只要聽到啪嗒啪嗒(拖鞋)聲，啲女同事就散開。」陳彥行隨即補刀證實拖鞋聲的震撼力：「係呀，本來圍住佢，但一聽到拖鞋嗒嗒聲，就知道阿二嚟喇，就散開喇。」

鄧兆尊的3 位女友， Carmen（下排右三）、Cherry（上排左四）、Claire（上排左三）相處融洽，不過Claire位置已被陳小姐頂上。（微博圖片）

車厘子曾全天候服侍兼實時監控。（劇照）