國際大導吳宇森喜迎80歲大壽　女兒曬「孫女頭貼頭」溫馨全家福

國際知名大導演吳宇森（John Woo）喜迎80歲大壽，晚間二女吳飛霞（Angeles Woo）於加州聖塔莫尼卡設宴慶祝。長女吳尚方特意在其社交平台上代父發文慶祝，並分享多張溫馨全家福。照片中的吳宇森精神抖擻、氣色紅潤，坐在插著生日蠟燭的蛋糕前笑容滿面。另一張與外孫女Sophia（吳慧蘭）親密「頭貼頭」的合照中，一改昔日鏡頭後的嚴肅嚴謹，流露出濃濃的祖孫情深與寵愛，場面極其溫暖融洽。

吳宇森80歲生日近照曝光。（IG＠john_woo_filmmaker）

與孫女親密「頭貼頭」盡顯慈祥。（IG＠john_woo_filmmaker）

吳宇森喜迎80歲大壽。（IG＠john_woo_filmmaker）

力挺愛女借精生子

相較於銀幕上硝煙彌漫、熾烈浪漫的英雄世界，私底下的吳宇森則是一位極具親和力且重視家庭的慈父與外公。吳宇森的大女吳尚方現為一名教師。思想獨立的她於2020年10月透過海外借精進行人工試管懷孕，順利剖腹誕下混血囡囡並讓其跟隨母姓。對於女兒未婚生女的決定，吳宇森夫婦全程給予最大理解與支持。過去他常攜女兒吳飛霞一同參與電影製作，如今邁入八旬高齡，將生活重心逐漸回歸家庭，在加州的陽光與兒孫圍繞下享受天倫之樂。

吳宇森生活重心逐漸回歸家庭。（IG＠john_woo_filmmaker）

暴力美學大師的傳奇人生

回顧吳宇森的影藝生涯，他無疑是華語及世界影壇最具影響力的導演之一。1980年代，他以《英雄本色》開創了香港「英雄片」及「暴力美學」的黃金時代，隨後的《喋血雙雄》、《辣手神探》等經典作品更將華語動作電影推向國際高峰。他標誌性的雙槍對決、慢鏡頭槍戰、白鴿飛舞以及濃厚的江湖情義與男性氣概，成為全球影迷心中無可替代的視覺語彙，亦深深影響了昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）等多位西方名導。

1990年代赴荷里活發展後，吳宇森憑藉《奪面雙雄》（Face/Off）、《職業特工隊2》（Mission: Impossible II）等賣座大片，成為首位在荷里活主流商業片領域取得巨大成功的華人導演。近年他依然寶刀未老，陸續推出了《赤壁》系列、《靜夜劫》（Silent Night）以及新版《喋血雙雄》等作品，展現對光影創作永不停歇的熱情。

《英雄本色》開創了香港「暴力美學」的黃金時代。(電影《英雄本色》截圖)