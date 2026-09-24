宋祖兒棄20年藝名改用本名「孫凡清」　內娛新規斬斷「番位之爭」

2025年憑古裝劇《折腰》人氣翻漲的28歲中國女星，捨棄用了近20年的藝名「宋祖兒」，新劇《入局》以本名孫凡清示人。



她在《入局》的宣傳影片中，直接以「孫凡清」身份向觀眾問好並介紹角色；劇集官微9月23日發預告文，領銜主演一欄註明「按姓氏筆畫排序」，先後列出「孫凡清」和「郭奇林（郭麒麟）」，並分別標註兩人的微博賬號「宋祖兒lareina」和「郭麒麟」。此外，她的新廣告代言也直接標示本名，種種跡象顯示「宋祖兒」這個藝名已遭停用，引起網民討論。

宋祖兒棄用近20年藝名「宋祖兒」以本名「孫凡清」示人（微博@宋祖兒lareina）

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中國演藝圈過去常因演員競爭番位而引發粉絲罵戰。中國廣電總局為此於2026年3月發布新規，規定未來作品宣傳，所有演員都必須以「真實姓氏的筆畫」來排序。新規曝光後，不少演員的本名引起關注，如林允原名「費霞」，成毅本名「傅詩淇」，孫儷本名曝光也登上熱搜。

孫凡清2007年9歲時以童星身份出道，當時採用的宋祖兒是經紀公司取的藝名。據中國媒體報道，她曾因為以藝名辦理學籍而無法參加中考（相等於高中入學考試），升學之路受阻而轉往美國就學。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】