李一桐《我不是大師》京劇造型曝光　化妝足5小時 連李現也認不出

由李一桐、李現領銜主演的民國懸疑劇《我不是大師》於9月24日正式在愛奇藝、騰訊視頻開播。李現於劇中飾演的上官誠明慘遭天相派滅門，潛入江湖以騙制騙；李一桐飾演的江飛燕，扮梨園花旦實為千面騙徒，其中京劇花旦造型引發網民熱烈討論。李一桐於24日直播分享幕後，她初次看到該段戲的預告片時，連自己都一度以為被AI換臉。



由李一桐、李現領銜主演的民國懸疑劇《我不是大師》於24日正式在愛奇藝、騰訊視頻開播。（微博@我不是大師官微）

李一桐飾演的江飛燕，扮梨園花旦實為千面騙徒，其中京劇花旦造型引發網民熱烈討論。（微博@我不是大師官微）

李一桐京劇造型耗時5小時 本人初見預告片追問「把我換成誰了」

劇集《我不是大師》講述富家少爺上官誠明，遭江湖組織「天相派」設局滅門，為報仇潛入騙術江湖、以騙制騙的故事。李一桐飾演的江飛燕正是局中關鍵人物，表面是楚楚動人的梨園花旦，實為「天相派」的千面騙徒，善於以柔弱外表掩藏殺機。

李一桐飾演的江飛燕正是局中關鍵人物，表面是楚楚動人的梨園花旦，實為「天相派」的千面騙徒，善於以柔弱外表掩藏殺機。（微博@我不是大師官微）

李一桐飾演的江飛燕正是局中關鍵人物，表面是楚楚動人的梨園花旦，實為「天相派」的千面騙徒，善於以柔弱外表掩藏殺機。（微博@我不是大師官微）

李一桐於直播透露，該場京劇造型單是化妝便耗時五小時；自己在進行後續配音看到宣傳資料時，第一時間追問製片人：「你們把我換成了誰？」誤以為是製作團隊使用了「AI」換臉（人工智能）。隨後她將照片展示給母親以及好友李現查看，兩人均表示完全認不出來。網民笑言：「這波『變臉式演技』確實已成功深入骨髓。」

李一桐於直播透露，該場京劇造型單化妝要五小時；自己在進行後續配音看到宣傳資料時，誤以為是製作團隊使用了「AI」（人工智能）換臉。（微博@李一桐Q）

李一桐於直播透露，該場京劇造型單化妝要五小時；自己在進行後續配音看到宣傳資料時，誤以為是製作團隊使用了「AI」（人工智慧）換臉。（微博@李一桐Q）

這波『變臉式演技』確實已成功深入骨髓。 網民笑言

撕掉甜妹標籤 「民國美人蛇」人氣急升

李一桐今次飾演的反派「江飛燕」，是一個完全不洗白、性格立體且極具攻擊性的「惡女」形象，角色一登場便憑藉強大氣場獲網民封為「全劇第一狠人」，亦被喻為「民國美人蛇」，用以形容其外表柔婉，內心卻城府深沉。

李一桐今次飾演的反派「江飛燕」，是一個完全不洗白、性格立體且極具攻擊性的「惡女」形象。（微博@我不是大師官微）

李一桐今次飾演的反派「江飛燕」，是一個完全不洗白、性格立體且極具攻擊性的「惡女」形象。（微博@我不是大師官微）

李一桐今次飾演的反派「江飛燕」，角色一登場便被網民喻為「民國美人蛇」，用以形容其外表柔婉，內心卻城府深沉。（微博@我不是大師官微）

李一桐今次飾演的反派「江飛燕」，角色一登場便被網民喻為「民國美人蛇」，用以形容其外表柔婉，內心卻城府深沉。（網絡圖片）

隨著劇集熱播，粉絲二次創作「怕我，還是愛我」這句角色相關的金句，成為網絡熱話；不少觀眾留言直言對角色「又怕又愛」，令江飛燕的討論度持續上升。