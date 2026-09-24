蘭香如故大婚｜劉學義強娶譚松韻當場被摑！網民叫好：虐得過癮

由譚松韻、劉學義領銜主演的古裝劇《蘭香如故》正在熱播，劇集自開播以來憑藉「開局即滅門」與「舊情人變主僕」的緊湊設定熱度持續攀升。官方釋出一段高潮預告，男主角林錦岐（劉學義飾）憑藉朝堂立功請求御賜婚約，強娶女主角許蘭香（譚松韻飾），大婚典禮賓客雲集，許蘭香在紅蓋頭被挑起的瞬間，當眾怒摑林錦岐一巴掌，將兩人的家仇矛盾與感情拉扯推向高潮，預告發布後隨即引起網民在各大社交平台熱烈討論。



由譚松韻、劉學義領銜主演的古裝劇《蘭香如故》熱播，劇集自開播以來憑藉「開局即滅門」與「舊情人變主僕」的緊湊設定熱度持續攀升。（微博@電視劇蘭香如故）

劇組最新釋出一段核心高潮預告，劇中男主角林錦岐（劉學義飾）強娶女主角許蘭香（譚松韻飾），未料許蘭香竟在掀紅蓋頭瞬間當眾怒摑林錦岐一巴。（微博@電視劇蘭香如故）

滅門之禍斷姻緣！舊情人淪為主僕

劇中，大學士府嫡女沈嘉蘭（譚松韻飾）與世家少爺林錦岐本是青梅竹馬且早有婚約。未料沈家慘遭滅門後，林家為求自保火速退婚。倖存的沈嘉蘭獲曾受恩惠的家奴許萬全夫婦相救，頂替已故親女「許蘭香」的身份進入林府充當丫鬟苟活，藉此保全性命並伺機查探冤案。預告劇情顯示，後來林錦岐立下軍功請旨賜婚強娶許蘭香，強權壓迫下的婚姻為二人埋下深重衝突伏線。

這記當眾的耳光，標誌兩人關係從府內暗中較量，升格為婚後情感與朝堂的雙重對峙。（網絡圖片）

大婚當眾掌摑細節曝光 印戳觸發屈辱回憶

預告呈現大婚儀式賓客滿座，林錦岐身著喜袍，拿喜秤挑開許蘭香的蓋頭。許蘭香一眼看見秤桿吊墜上的林氏印戳，正與當年林家退婚書上的印記一模一樣，舊恨頓時湧上心頭。她當眾揮手掌摑林錦岐，怒聲斥責：「你欺人太甚！」林錦岐受擊後錯愕落淚，喜氣洋洋的婚禮瞬間變成尷尬對立場面。

婚禮儀式上，許蘭香看見秤桿吊墜上的林氏印戳，正是當年林家退婚書上同款印記，舊恨頓時湧現，她當眾揮手掌摑林錦岐。（《蘭香如故》預告片截圖）

婚禮儀式上，許蘭香看見秤桿吊墜上的林氏印戳，正是當年林家退婚書上同款印記，舊恨頓時湧現，她當眾揮手掌摑林錦岐。（《蘭香如故》預告片截圖）

婚禮之上，許蘭香見秤桿吊墜的林氏印戳，與昔日退婚書印記相同，舊恨湧上心頭，當眾掌摑林錦岐，怒斥：「你欺人太甚。」（《蘭香如故》預告片截圖）

及至洞房花燭夜，林錦岐直率告白稱許蘭香這一輩子只能是他的妻子，但許蘭香依舊抗拒，二人之間的情感矛盾持續拉扯，不少網民大讚戲碼張力十足，虐得過癮。

到洞房環節，林錦岐直白告白，稱許蘭香這一輩子只能是他的妻子。（《蘭香如故》預告片截圖）

譚松韻亦在社交平台用「眼淚向下，巴掌向上」形容這一幕，道出角色絕不妥協、不屈於強權的個性。

譚松韻亦在社交平台用「眼淚向下，巴掌向上」形容這一幕，道出角色絕不妥協、不屈於強權的個性。（微博截圖）

關係全面升級！婚後查案掀強強對峙

這記耳光標誌著兩人的關係從府內暗中較量，正式升格為婚後情感與朝堂的雙重對峙。許蘭香將以林府主母的身份，在深宅之中搜集證據調查沈家滅門冤案、尋求平反。這種「先結婚後戀愛」、勢均力敵的對手戲，牽動觀眾追劇熱情。

這記當眾的耳光，標誌兩人關係從府內暗中較量，升格為婚後情感與朝堂的雙重對峙。（微博@電視劇蘭香如故）

這記當眾的耳光，標誌兩人關係從府內暗中較量，升格為婚後情感與朝堂的雙重對峙。（《蘭香如故》預告片截圖）

這記當眾的耳光，標誌兩人關係從府內暗中較量，升格為婚後情感與朝堂的雙重對峙。（網絡圖片）

官方釋出大婚當眾掌摑精華預告