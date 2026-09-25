顏米羔影樓開張　談單車女遭狗群襲擊身亡痛批：放養根本係棄養

歌手兼攝影師顏米羔今日（25/9）舉行其全新寵物攝影店《寵寵友賞》的開幕典禮，多位圈中好友特別到場支持，場面相當熱鬧。顏米羔在接受《香港01》訪問時，分享了自己籌備創業的心路歷程。

拒絕巨型studio營造溫馨「家」氛圍 減少寵物緊張

顏米羔透露經營這個攝影棚是經過半年的準備，並表示自己一直對攝影保持熱情，但不想經營太大型的攝影棚：「其實攝影我搞咗好多年啦，以前都有開過studio影相。但我覺得唔想太巨型嘅嘢，因為第一貴啦，第二係我覺得寵物影相，地方太大的話佢哋會好驚、會好陌生，反而係想close啲、近啲，細細地似屋企嘅感覺，等佢哋適應好啲。」

顏米羔痛心單車女遭狗襲擊致死悲劇 。（葉志明攝）

笑言「影人好累」 聽好友建議轉換賽道將興趣變事業

談到為何選擇寵物攝影而非傳統人像攝影，顏米羔笑言：「有時唔使演出或者錄歌嗰陣，我都係會攞住相機去周圍影。啲朋友就話：『顏米羔你咁鍾意影相，不如開返studio啦！』但我又唔想影人，影人好累呀！咁佢哋就話：『咁你影寵物囉，你平時都會影自己啲貓貓。』我諗諗又覺得可以喎！我又叫啲朋友一齊搞，佢哋又話好，咁就開始咗啦。」

融入寵物行為心理學 親力親為打造「有溫度」的攝影過程

他更補充，拍攝過程特別結合了寵物行為心理學：「我想個攝影過程係有意義嘅，所以搵咗個寵物行為心理學嘅拍檔，想喺攝影過程入面可以令『主子』都有嘢帶走，唔只係帶走張相。因為好多時候主人可能會過分控制或者放縱，其實可以點溝通呢？喺過程入面等佢了解多少少，日後可以自己留意。」被問到投資金額，他直言許多細節都親力親為：「冇咩點樣投資唔投資，好多嘢親力親為，我自己去量位、自己訂，親力親為整件事我覺得有溫度啲。」

顏米羔的全新寵物攝影店《寵寵友賞》舉行開幕典禮。（葉志明攝）

痛心單車女遭狗襲擊悲劇 顏米羔直言：放養根本就係棄養！

此外，談及早前（9月20日凌晨）一名27歲女子在元朗壆圍南路騎單車時，疑遭狗群追趕襲擊致死的悲劇事件 ，顏米羔對此感到相當痛心：「好痛心，首先我覺得動物係無辜嘅。佢哋係流浪狗，無人會『放養』，一係就棄養啫！『放養』自己隻寵物喺街呢個字眼我好難理解，呢啲根本係叫棄養！成件事好可惜、好唔開心。」顏米羔認為將動物任由在街上遊蕩，本質上已失去照料責任，無異於棄養行為。他亦呼籲寵物主人要負責任：「主人都係要教狗，動物係無辜，人係可以溝通、有語言能力，所以主人係要有責任去同自己嘅寵物溝通。」

顏米羔今舉行其全新寵物攝影店《寵寵友賞》的開幕典禮，多位圈中好友特別到場支持。（葉志明攝）

顏米羔今舉行其全新寵物攝影店《寵寵友賞》的開幕典禮。（葉志明攝）

顏米羔今舉行其全新寵物攝影店《寵寵友賞》的開幕典禮，多位圈中好友特別到場支持。（葉志明攝）