許文軒撐顏米羔新店開張　談單車女慘遭群犬咬死感痛心：唔想發生

TVB《娛樂新聞台》男神主持許文軒今日（25/9）現身出席好友顏米羔的寵物攝影店《寵寵友賞》新張開幕儀式。許文軒接受《香港01》訪問時透露兩人因《中年好聲音2》而結緣，認識至今已兩年多，因此好友開店一定要前來道賀，他笑言：「米羔嘅嘢肯定要撐下啦！佢好多瓣數，影人、影結婚、做導演，連MV都剪過，今次開多條線做寵物攝影，真係好厲害。」

兩愛貓先後離世 坦言未克服心理關口

談及是否有意帶自己的寵物來拍照，許文軒坦言自己以前養過兩隻異國短毛貓，但兩隻愛貓在兩年前已先後離世。提及當時離別的情景，他依然非常不捨：「好唔捨得，特別係第一隻走嗰陣，因為未經歷過面對死亡，所以特別辛苦，嗰種感受好深。你依家問我，我腦海都仲諗緊嗰個畫面，因為係喺凌晨時間發生。」他坦言因為這份痛楚，至今仍未敢再養新寵物，「因為經歷過生老病死，感受特別深。如果再養，正常佢哋都會走先，我暫時未克服到嗰個心理關口。」

許文軒今日出席好友顏米羔的寵物攝影店《寵寵友賞》新張開幕儀式。（葉志明攝）

工作繁忙難抽空 認為玩別人的寵物更開心

除了心理因素，許文軒亦表示現時工作繁忙，難以分配足夠時間陪伴小動物。他提到自己平日要做採訪及拍攝工作，若飼養貓狗很難抽空陪伴，甚至連旅行都成問題。「就算有自動餵食機，你留佢哋喺屋企，睇Cam都見到佢哋冇乜點郁動，所以我覺得一定要全心全意陪佢哋。」他笑言現階段會先把重心放在事業上，「暫時未打算再養，玩人哋嗰啲開心啲！尤其身邊朋友生B，玩人哋嗰啲小朋友都開心啲啦！」

許文軒今日出席好友顏米羔的寵物攝影店《寵寵友賞》新張開幕儀式。（葉志明攝）

回應單車女遭惡犬咬死悲劇 痛心直呼「好恐怖」

提到早前（9月20日凌晨）一名27歲女子在元朗壆圍南路騎單車時，疑遭狗群追趕襲擊致死的悲劇事件，警方與漁護署事後追查涉案三隻中型犬，截至目前仍在調查犬隻屬流浪犬或有人飼養，正式死因尚待法醫確認。許文軒表示感到非常痛心與震驚。他表示：「非常心痛，亦都冇諗過會有啲咁嘅事情發生。以前好似冇乜，但近年好似多咗，唔知點解會咁。有啲話係流浪狗，有啲話有晶片，如果有晶片即係有人養。」他認為這類事件在偏僻地方發生，對路人特別是女性來說相當危險，「聽到呢啲事真係唔想佢發生，某程度上一諗起都覺得幾恐怖。」

呼籲飼主負責任 切勿隨意放養或棄養

身為愛寵之人，許文軒亦藉此機會向所有寵物主人發聲，呼籲大家務必負起責任。他表示：「希望每一個養小動物嘅人，都要好愛惜佢哋先好去行動。無論係棄養定係放養周圍走，都要了解隻狗嘅性格。如果佢怕陌生人或者受到刺激，主人應該要扣返條狗帶，或者妥善管教，唔好任由佢哋周圍走。」他亦期望警方及相關部門能有清晰的政策與措施來處理此類動物安全問題。

許文軒透露兩隻愛貓先後離世 ，坦言未克服心理關口。（葉志明攝）

許文軒透露兩隻愛貓先後離世 ，坦言未克服心理關口。（葉志明攝）