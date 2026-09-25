東張西望｜17歲女誤墮「代購手機」兼職陷阱　過數$2,000驚覺受騙

無綫（TVB）王牌資訊節目《東張西望》今晚（25/9）一集揭發求職詐騙案，一名年僅17歲的李小姐在社交網站尋找兼職，結果誤墮詐騙陷阱，不僅未有賺取預期的報酬，反而倒貼了數千元，隨後更發現同類詐騙案的苦主竟不在少數！

誘人條件6小時賺$1,500 「代購手機」不需實名

據李小姐透露，她在社交平台看到一份非常誘人的兼職招聘廣告，標榜「幫人買電話，即日領取現金」。工作時間為星期一至五11:00-17:00，即日出糧$1,500，而且「門檻極低」，對於想尋找兼職的年輕人來說極具吸引力。

李小姐網上公開經歷 ，驚爆受害者眾多。（截圖）

李小姐指，對方宣稱因公司內部員工有購買優惠，但單一帳戶無法購買大量手機，因此需要外判「代購」。當她向對方查詢是否需要實名登記、提供地址或身份證等敏感資料時，對方極力安撫，聲稱「完全不需要」，純粹只是「幫手買手機」。在對方的「甜言蜜語」和「已有不少人成功領錢」的說詞下，李小姐放下戒心信以為真。

以「測試帳戶」為名 屢次要求轉帳騙取資金

騙徒要求李小姐先進行「測試帳戶」，並聲稱會先過數給她，再由她代買手機。然而，在操作過程中，對方先以「收不到錢」為由要求李小姐先後轉帳兩次$500，其後又以「一次過退還」為藉口，逼使她再轉帳$1,000，前後共被騙去$2,000。當李小姐完成轉帳後，對方隨即失去聯絡，電話打不通、訊息不回，她才驚覺自己已經受騙。

網上公開經歷 驚爆受害者眾多

事後，李小姐將自己的受騙經過分享至網絡，希望能提醒其他人切勿上當，沒想到竟引來大量有相同經歷的苦主回應。有受害者表示被騙$3,000或$500，當中甚至有苦主被詐騙高達$6,500！李小姐回想時坦言，當初因為心急找兼職而缺乏警覺性，事後仔細分析才驚覺：「5個小時賺$1,500，相當於時薪$300，根本極不合理！世界上真的沒有這麼大隻蛤蟆隨街跳！」

李小姐在網上公開經歷 ，驚爆受害者眾多。（截圖）

李小姐被騙2千元。（截圖）