黃靜藍中秋報喜曬巨肚宣布懷第二胎　嫁飲食才俊三年抱兩生活無憂

HOY TV主持黃靜藍於中秋佳節透過社交平台發布重大喜訊，宣布懷有第二胎「Baby Lau 2」！黃靜藍在IG曬出多張孕照，身穿白色襯衫與牛仔褲的她，向鏡頭大方展露孕肚，預示著家庭新成員的到來。



黃靜藍2025年8月誕下長女「Baby Sienna」，如今宣布懷第二胎。（IG@bluenamchu）

黃靜藍中秋佳節官宣懷第二胎：BABY LAU 2 Coming Soon

黃靜藍手持印有「BABY LAU 2 Coming Soon」及婚照圖案的專屬報紙道具拍攝，她還於帖文中留言表示：「突發新聞：Baby Lau 2 即將到來🩵我們的家因為Sienna而變得更溫暖。現在我們正在為另一個小心跳準備。」分享家庭即將迎接新成員的喜悅。

黃靜藍宣布「BABY LAU 2 Coming Soon」！（IG@bluenamchu）

即將迎接家庭新成員的到來！（IG@bluenamchu）

照片拍攝期間，黃靜藍的老公、飲食集團老闆劉永燊（Wilson）以及女兒Sienna均有到場參與合照。畫面中夫妻二人身穿白色襯衫登場，女兒Sienna將小手輕輕放在黃靜藍的肚子上，一家人展露笑容，記錄新生命即將加入家庭的時刻。

丈夫劉永燊（Wilson）亦有出鏡。（IG@bluenamchu）

一家三口升級為一家四口！（IG@bluenamchu）

Sweet！（IG@bluenamchu）

告別舊愛李日朗閃嫁飲食才俊 年初補辦婚禮極奢華

黃靜藍過往曾與歌手李日朗交往五年，二人分手後，她與劉永燊（Wilson）展開戀情。黃靜藍於2024年底接受求婚，並於2025年8月誕下長女「Baby Sienna」。今年1月初兩人補辦婚禮，黃靜藍於社交平台發布婚禮相片，展示當天身穿「五彩金鳳褂」及佩戴龍鳳鈪與金豬牌等金飾造型，吸引大批網民留言讚歎。

黃靜藍與飲食集團執行董事劉永燊（Wilson）於2026年年初補辦了婚禮。（IG@bluenamchu）

戴滿巨型金器超震撼。（IG@bluenamchu）