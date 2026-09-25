東張西望｜港男北上醫「彈弓指」變永久傷殘　主刀名醫離奇被調包

無綫（TVB）王牌節目《東張西望》在9月25日播出的一集，報道一宗疑涉及醫療失誤及「掉包醫生」的驚人事件！一名30歲、從事搬運工作的港男梁先生，早前因左手中指患上俗稱「彈弓指」的屈指肌腱狹窄性腱鞘炎，前往佛山一間三甲醫院求醫。他原本以為只是小型手術，最終卻導致手指永久傷殘，生計毀於一旦。

拒等香港排期 北上三甲醫院求醫

正值壯年的梁先生於2024年因工作勞損，導致左手中指患上「彈弓指」。由於在香港公立醫院排期做手術要排成一年，理療又要等半年，他為求盡快處理，於是決定前往佛山一間三甲醫院求診。

梁先生內地做「彈弓指」手術失敗終身殘廢。（截圖）

梁先生憶述當初求醫經過時坦言：「我見排期要排一年，物理治療又要排半年，咁我就想上咗去內地搞。」當時接待的主任醫師極力建議他做微創手術解開攣縮，費用約4,000元人民幣。不過院方當時聲稱「本院床位緊張」，安排梁先生轉到另一間二甲醫院上手術台，並承諾會由三甲醫院的權威「李醫生」跨院主刀，梁先生才放心答應。

驚覺主刀醫生被「調包」 病歷記錄疑造假

雖然手術過程看似順利，但術後第二日，有一位自稱「王醫生」的人前來巡房，身份引起梁先生懷疑。梁先生回想當時情況：「佢話『昨日幫你做手術嗰個係我』，我留心睇返床頭卡，寫住嗰個王醫生原來係二甲醫院嘅外科技術醫生嚟㗎！」

明明應承由三甲醫院李醫生主刀，怎麼變了二甲醫院的王醫生？梁先生事後向醫院索取完整病歷，赫然發現手術紀錄上記錄的主刀醫生依然是李醫生，王醫生僅被列為手術助手！梁先生怒爆：「醫院仲有好多份查房記錄寫李醫生嚟過查房，仲簽埋名，但李醫生根本一次都冇出現過，我懷疑佢哋偽造記錄。」

梁先生內地做「彈弓指」手術失敗終身殘廢。（截圖）

傷勢惡化指力喪失 補救手術遭切除肌腱

除了主刀醫生疑被調包，手術效果亦非常惡劣。梁先生的手指術後不僅沒有康復，反而出現嚴重僵硬及扯痛。梁先生形容：「比手術之前仲要痛！屈伸嗰陣出現困難，好似裡面啲根扯住痛咁樣，反應仲出現咗彈響，我知道出事喇！」

梁先生隨後向當地衛健委投訴，院方最終賠償8萬元人民幣並簽署和解協議。梁先生拿著賠償金回港花費近2萬元進行補救手術，可惜香港骨科醫生檢查後發現，內地醫生做手術時錯切了他的「A2環狀韌帶」，導致肌腱脫位。最後香港醫生不得不切除其部分淺層屈肌腱來保住手指基本功能。

親上內地理論爆衝突 港男自責痛失生計

梁先生認為當初簽和解協議時被院方欺瞞，決定與姐姐再次親赴內地醫院理論，期間與院方保安及警察發生口角與肢體衝突。當梁先生質問涉事的王醫生為何簽名不符時，王醫生僅冷淡回應：「係個出院記錄範本、小結嗰度，套用咗個範本，我唔記得修改囉。」

經香港醫生評估，梁先生左手中指的力氣與靈敏度已無法恢復，極難再從事原本的搬運工作。已近兩年無法工作的梁先生，在鏡頭前不禁哽咽自責：「自己蠢囉！怪自己將原本個小毛病搞到依家咁……但手術做咗冇得翻轉頭，依家真係好後悔。」

梁先生深感後悔。（截圖）

梁先生親上內地理論爆衝突。（截圖）