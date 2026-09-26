蘭香如故｜劉學義譚松韻小院贈蘭花草　暗藏壓抑醋意眼神戲獲讚

由劉學義、譚松韻主演的內地古裝劇《蘭香如故》持續熱播，劇情講述許蘭香（譚松韻飾）與林錦岐（劉學義飾）一段夾雜著愧疚與執念的虐戀，林錦岐身為神策衛指揮僉事，向來冷硬殺伐，習慣將情緒壓抑心底；而他與許蘭香（譚松韻飾）因沈家舊案、家族婚約而產生重重隔閡。隨着第21集上架，劇中林錦岐在小院中目睹許蘭香與韓秀才韓梁（牛駿峰飾）交談的一幕成為全集焦點，而林錦岐在小院贈蘭花草一幕備受網民討論，劉學義憑細膩眼神演繹角色暗藏的妒意，冷硬將軍的反差感驚艷劇迷，相關片段在網上瘋傳，網民大讚劉學義眼神極之有戲，微表情處理細緻。



由劉學義、譚松韻主演的內地古裝劇《蘭香如故》持續熱播。（微博@電視劇蘭香如故）

由劉學義、譚松韻主演的內地古裝劇《蘭香如故》持續熱播。（微博@電視劇蘭香如故）

劇中林錦岐小院贈蘭花草一幕備受網民討論，劉學義憑細膩眼神演繹角色暗藏的妒意，冷硬將軍的反差感驚艷劇迷，網民大讚劉學義眼神極之有戲，微表情處理細緻。（微博@電視劇蘭香如故）

小院遠觀閒談 零對白醞釀內心芥蒂

劇中林錦岐到訪小院，遠遠望見許蘭香正與韓秀才閒談。即使這段戲零對白，林錦岐靜靜旁觀，心底卻已經悄然湧起妒意，為贈蘭花草一幕的情緒做好鋪排。片段連同預告在網上傳開，讓觀眾極度期待二男在後續的正面交鋒。

劇中林錦岐到訪小院，遠遠望見許蘭香正與韓秀才閒談，即使這段戲零對白，林錦岐靜靜旁觀，心底卻已經悄然湧起妒意。（網絡圖片）

劇中林錦岐到訪小院，遠遠望見許蘭香正與韓秀才閒談，即使這段戲零對白，林錦岐靜靜旁觀，心底卻已經悄然湧起妒意。（網絡圖片）

贈蘭花草正面交手 對白眼神暗藏壓抑醋意

其後林錦岐向許蘭香送上蘭花草，又提出可以舉薦韓秀才拜入名師門下，韓秀才當面婉拒這份提攜，堅定與許蘭香站在同一立場。這一幕林錦岐有對白，外表仍維持神策衛指揮僉事的沉穩，但眼神已藏著壓抑的醋意與不自在，目光不斷在許蘭香和韓秀才之間來回游移，心底對許蘭香的佔有慾難以完全掩蓋。

其後林錦岐向許蘭香送上蘭花草，又提出可以舉薦韓秀才拜入名師門下，韓秀才當面婉拒這份提攜，堅定與許蘭香站在同一立場。（網絡圖片）

這一幕林錦岐雖有對白，外表仍維持神策衛指揮僉事的沉穩，但眼神已藏著壓抑的醋意與不自在，目光不斷在許蘭香和韓秀才之間來回游移，心底對許蘭香的佔有慾難以完全掩蓋。（網絡圖片）

一個眼神勝過千言萬語！ 網民大讚

劉學義不單單依靠靜默的表演，而是在對白之間，透過眼波的細微轉變，演活角色表面克制、內心翻湧的矛盾，細緻呈現林錦岐藏在強勢舉動背後的不安與執念，劇迷亦留意到這層細節，紛紛在微博留言區大讚：「一個眼神勝過千言萬語！」

劉學義不單單依靠靜默的表演，而是在對白之間，透過眼波的細微轉變，演活角色表面克制、內心翻湧的矛盾。（網絡圖片）

劉學義不單單依靠靜默的表演，而是在對白之間，透過眼波的細微轉變，演活角色表面克制、內心翻湧的矛盾。（網絡圖片）