古佩玲年年獲《愛·回家》慶生　熊家上下齊聚送蛋糕：親如家人

無綫（TVB）處境劇《愛·回家之開心速遞》陪伴無數觀眾，雖然劇集已經畫上句號，但劇組成員私下感情依然極之要好。日前適逢中秋佳節與古佩玲生日月，在劇中飾演「素素」的古佩玲（Kelly）獲《愛·回家》班底為她慶祝27歲生日，場面相當溫馨。



《愛·回家》熊家齊聚。（IG@kellyyygu_）

熊家上下齊聚送蛋糕壽桃

從古佩玲分享的最新合照可見，當晚聚會氣氛熱鬧，出席成員包括劉丹、滕麗名、呂慧儀、單立文等。眾人在酒樓包房內合照，桌上擺放了兩個精美生日蛋糕及一大盤傳統壽桃包，每位成員臉上都洋溢著燦爛笑容，感情好到令人羨慕。

為古佩玲慶生。（IG@kellyyygu_）

感情好好。（IG@kellyyygu_）

古佩玲生日再獲《愛·回家》劇組慶生

回顧古佩玲過往的社交平台貼文，原來自從她加入《愛·回家》劇組以來，每年9月生日幾乎都會與這班好夥伴一同度過。無論是在電視城錄影棚切蛋糕，還是私下約食飯，劇組演員均會抽空為她慶生，年年如是，足證大家私下關係極其親密。

古佩玲年年獲熊家慶生。（IG@kellyyygu_）

古佩玲年年獲熊家慶生。（IG@kellyyygu_）

古佩玲年年獲熊家慶生。（IG@kellyyygu_）

古佩玲感觸發文直言劇組親如家人

古佩玲亦感觸地撰文寫道：「生命裡總是會遇到一些人，帶來滿滿暖意，不管過了多久，依舊暖暖的，Family！！！親如家人。」她亦曾感性表示，與劇組相處的點滴從來不只是工作，更像是和家人一起將平凡日常過成了有溫度的故事。《愛·回家》雖然告一段落，但這份超越工作夥伴的深厚情誼，絕對是她每年收到最好的禮物。