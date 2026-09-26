田啟文爆阿Bob參演《少林足球》戲份全刪　揭李力持雙面嘴臉擦鞋

資深電影人田啟文（田雞）日前作客網上節目《一Pair傾》，除了分享由「廚房佬」變成星爺御用愛將的傳奇經歷，更連環爆料。他不僅大爆TVB金牌司儀阿Bob（林盛斌）曾參演《少林足球》卻遭遇「全剪」命運，還重現了李力持當年「擦鞋」的雙面人嘴臉。



田啟文（田雞）日前作客網上節目《一Pair傾》（《一Pair傾》節目截圖）

腸粉師傅執二攤意外入行

田啟文透露，自己13歲時因看電影而立志入行，雖然外表平平常被潑冷水，但從未放棄。直到18歲當腸粉師傅時，因一位師弟嫌做臨時演員等得久而離開，田啟文接手「執二攤」，意外踏入娛樂圈。

田啟文《少年足球》（《一Pair傾》節目截圖）

重現李力持雙面嘴臉

談到加入周星馳公司「星輝」，田啟文指星爺親口邀請。但上到公司時，李力持卻冷淡道：「咦，我哋埋晒班啦喎！有個唔知乜嘢嘅打雜……都未有人，不如畀你做啦！」怎料星爺現身搭著田啟文膊頭撐腰：「佢係我叫嚟幫我嘅。」李力持隨即180度變臉誇張大喊：「嘩！深慶得人啊！嘩！我哋鼓掌啊！」場面既尷尬又搞笑。

重現李力持雙面嘴臉。（《一Pair傾》節目截圖）

重現李力持雙面嘴臉。（《一Pair傾》節目截圖）

為星爺面子硬食慘遭大幅削減人工

雖然獲星爺力撐，但談薪酬時合夥人楊國輝卻將田啟文人工大削三分之一。田啟文本想拒絕，楊國輝卻指：「佢講咗你係嚟幫佢㗎嘛，如果你而家唔做，佢會好冇面！」田啟文為保星爺面子唯有硬食，一做就十多年，更笑言自己真的成了公司的「高級打雜」。

田啟文加入周星馳公司後，人工大削三分之一。（《一Pair傾》節目截圖）

爆阿Bob《少林足球》戲份被全刪

田啟文更爆出《少林足球》秘辛，指TVB金牌司儀阿Bob（林盛斌）當年亦有參演，飾演「黑白雙煞」之一，拍攝已經完成。但星爺為求完美突然改劇本，決定改拍「跌士巴拿」的橋段，並找來《喜劇之王》班底馮勉恆補拍，造就「身為一個汽車維修員， 隨身攜帶一個士巴拿係好合理嘅」經典金句，而阿Bob的處男作戲份則被「全刪」。

田啟文指Bob曾參演《少年足球》。（《一Pair傾》節目截圖）

但可惜戲份全被刪。（《一Pair傾》節目截圖）

「秒秒鐘幾十萬上落」源自片場電話炒股

至於片中「我秒秒鐘幾十萬上落」的經典對白，田啟文解畫指靈感其實源於自己。當年他熱衷投資股票，經常在片場講電話向經紀問價，星爺見狀便將此寫入電影，意外造就了這句深植人心的神級金句。