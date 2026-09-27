吳克群拍片求助全網為9歲癌童圓夢　曾街頭幫賣花　捐款後再出手

近日，歌手吳克群發視頻，請求全國網友幫忙，幫助一位名叫道明的9歲患癌男孩完成心願。



9月22日，吳克群通過社媒發布視頻，講述了自己去年和道明結緣的故事。2025年6月30日晚上，道明跟隨母親譚女士在中國濟南街頭售賣自製的手工花和氣球、鮮花，掙醫藥費。吳克群走到兩個人的身邊，牽着道明，幫他賣花。

吳克群（IG@kenjiwu999）

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吳克群說，道明有着許多孩子都有的願望：想坐高鐵、想去趕海抓螃蟹、想看一場演唱會......然而，道明的身體狀況很不樂觀。吳克群說，道明的身體不允許，醫生不允許，時間不允許。想請各位網絡高手，用道明的照片和視頻，用AI幫道明實現願望。讓道明知道，有很多人陪伴着道明。

9月26日，吳克群再次發布視頻。蘇醒、陸虎、陳楚生、陳赫、張韶涵……眾多藝人逐一出現，向道明送去祝福。

道明的母親譚女士去年接受記者採訪介紹，她來自中國重慶，2013年被確診患上多發性硬化疾病（Multiple Sclerosis），導致行動不便，日常需要乘坐輪椅，右眼也有一定程度視力受損。2021年，道明又被確診為惡性腫瘤，經過治療後2025年2月復發。此後，母親譚女士帶着孩子在濟南市治療，有時也會帶着孩子在街頭售賣自製的手工品。

譚女士說，首次見到吳克群，她一度激動得說不出話來，

本來可以賣出大概幾十元到一百元（人民幣，下同），最後收到了六七千元。有的人掃碼付款以後直接走了，也不要花。

吳克群還委託一名工作人員，向她轉賬了數萬元。

譚女士告訴記者，道明的腫瘤細胞已經擴散到腦部，一度比較危險，這兩天精神狀態稍好一些。譚女士說，吳克群得知後，和她取得聯繫，想為道明實現一些小願望，給孩子一個驚喜，給他更多鼓勵。

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