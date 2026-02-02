于文文演出「頻眨眼」突然暈倒嚇壞觀眾　吳克群低溫短袖義氣救場

憑著《體面》一曲爆紅的歌手于文文昨日（1日）於貴州出席一場品牌商業演出卻在台上突然暈倒昏迷，嚇壞台下觀眾。

歌手于文文憑《體面》一曲爆紅。（微博@于文文Studio）

演出時頻繁眨眼

據現場觀眾拍攝影片顯示，于文文當時正在演唱歌曲《原罪》，過程中已多次出現頻繁眨眼、狀態不穩等疑似不適徵兆。演出結束後，她突然轉身蹲坐在舞台中央短暫休息，工作人員見狀立刻上前關心，未料下一秒她突然癱軟倒地、失去意識，突發狀況讓現場氣氛瞬間緊張。隨後她被擔架抬離現場，救護車於10分鐘內抵達並將其緊急送醫。

于文文演唱過程中多次出現頻繁眨眼疑似不適徵兆。（微博圖片）

演唱後于文文突然轉身蹲坐在舞台中央短暫休息，隨後癱軟倒地、失去意識。（微博圖片）

吳克群義氣救場

事件發生後，同場嘉賓吳克群表現極具義氣，當時安順戶外氣溫僅約2°C，他主動折返舞台，在嚴寒中僅穿短袖向大眾說明情況。吳克群現場表示：「她少唱的歌我來幫她唱。歌手應該彼此幫忙的，今天多唱兩首歌給大家。」

于文文暈倒後同場嘉賓吳克群主動折返舞台救場，在嚴寒中僅穿短袖。（微博圖片）

工作室深夜回應暫無生命危險

針對暈倒事件，于文文工作室於當晚23:40發布聲明回應，確認于文文「目前沒有生命危險，仍在住院觀察中」，並對公眾的關心表示感謝。受此影響，于文文於2月2日的廣告拍攝行程已全面暫停。

于文文工作室深夜回應于文文暫無生命危險。（微博@于文文Studio）

然而，粉絲對工作室的安排表示強烈不滿。有網民指出，于文文前一日才完成深圳演唱會，翌日清晨便跨省趕往貴州安順，24小時內溫差超過10°C。這種「死亡行程」被質疑是導致藝人體力透支的元兇，要求團隊必須深刻檢討健康管理機制。