吳克群受訪分享「吳克窮」經歷　母親離世後頓悟走入基層做公益

台灣歌手吳克群近年走遍內地多個城市，用鏡頭與行動記錄煙火日常，點亮無數凡人微光。從昔日聚光燈下的情歌王子，到如今投身公益、助農賣菜的「吳克窮」，近日他在專訪中分享了這段「流量扎根泥土」背後的心路歷程，並感性表示：「我們流的是一樣的血，只要讓彼此看到彼此的美好，我們是能夠貼得很近的。」



台灣歌手吳克群近日接受人民日報專訪。（微博截圖）

經歷母喪頓悟人生 重新定義「流量」與「溫度」

2018年母親離世，成為吳克群人生的重大轉捩點。這場變故讓他徹底頓悟了「虛名不重要，人才最重要」的道理。他將人生巧妙地比喻為兩種截然不同的遊戲模式：「有限遊戲者終其一生都在追逐頭銜與短暫的勝利；而無限遊戲者則專注於熱愛與真實的生活本身。」

吳克群將人生比喻為「有限遊戲」與「無限遊戲」。（影片截圖）

如今的吳克群毅然選擇了後者，投身公益後，他感受到「內心滿溢的幸福感」，甚至將代表作《為你寫詩》中那句耳熟能詳的歌詞「為妳做不可能的事」，轉化為助農行動的溫暖口號。面對當下網路盲目追逐的「流量」，他提出了一套清醒而深刻的見解：「真正讓心臟跳動的血流才是流量，讓人熱淚盈眶的內容才有溫度。」

吳克群認為「流量流量，就像水流一樣」。（影片截圖）

身體力行走入群眾 以實際行動傳遞溫暖

帶著這份篤定，吳克群俯下身子，真正走入群眾之中，其善舉遍布多個城市，在貴陽252路惠農公交專線上，他親力親為組織了一場「田間拍賣會」，成功聯動40餘家企業，在短短1小時內售罄3萬斤滯銷蔬菜，更推動25家企業簽訂長期採購協議。後來吳克群回訪時，發現該專線已優化為38條政府固定線路，大幅減輕了菜農凌晨趕集的沉重負擔。

吳克群曾幫助貴陽252路惠農公交專線上的菜農售出3萬斤滯銷蔬菜。（小紅書＠吳克群）

後來吳克群回訪時，發現252路公交專線已優化為38條政府固定線路。（小紅書＠吳克群）

除此之外，吳克群的公益足跡更遍布各地，在青島的「蘇小宇愛心麵館」，他繫上圍裙幫助殘疾店長售出上千碗麵，並促成「每碗捐1元助聾啞兒童」的善舉機制；在深圳的公益食堂，他清晨便協助高齡義工備餐；在濟南街頭，他更與腫瘤患兒家屬共舞籌款。這些真切的行動，讓他獲得了中國中央電視台「褪去明星光環，成為更大寫的人」的高度評價。

在青島的「蘇小宇愛心麵館」，他繫上圍裙幫助殘疾店長售出上千碗麵。（小紅書＠吳克群）

在深圳的公益食堂，他協助高齡義工一同備餐。（小紅書＠吳克群）

在濟南街頭，他與腫瘤患兒家屬共舞籌款。（小紅書＠吳克群）

擁抱網路諧音梗 以真誠連結兩岸血脈

對於網民發揮創意，將他的名字趣味解構為「無產階級、克困難、入群眾」，吳克群深感觸動，直言這與當年母親為他取名「克服困難、群策群力」的初衷高度契合。他更展現出極高的親和力與幽默感，大方擁抱網民為他取的諧音綽號「吳克窮」，主動創作了一首充滿魔性的單曲《吾克窮（暴富歌）》，笑稱若真的能幫助大家克窮暴富，自己非常樂意當一條錦鯉。

吳克群更是大方擁抱網民為他取的諧音綽號「吳克窮」。（影片截圖）

而在廣西因染了一頭金髮被親切呼喚為「廣西仔」時，他更是開心地回應「你們的黃毛回來了」。這種被大眾當作家人般看待的親切感，讓他深刻體會到兩岸血脈相連的真諦，也印證了他所堅信的：「我們流的是一樣的血，只要看到彼此美好，心就能貼得很近。」