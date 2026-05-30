何超蓮舊愛驚爆「暴瘦」內地街頭擺地攤　背心底衫Look菜市場賣桃

現年46歲的台灣男歌手吳克群，昔日憑《為你寫詩》、《將軍令》等金曲紅遍兩岸三地，感情生活上最轟動的一段情，莫過於與賭王三房千金何超蓮交往4年。可惜兩人最終分手，何超蓮亦已嫁為人妻。近年轉戰內地發展的吳克群，近日竟被網民目擊隻身現身四川遂寧街頭擺攤賣桃子，身形更暴瘦一圈，神情憔悴，令不少網民大喊：昔日金曲歌王怎麼落得如此境地？

不過不少粉絲見他消瘦一圈感到十分心疼。（小紅書截圖）

他身穿背心的親民模樣掀熱議。（小紅書截圖）

吳克群近日被網友偶遇在內地路邊賣桃子。（小紅書截圖）

昔日歌王街頭落魄賣桃？身形暴瘦引熱議

近日，多位內地網民在小紅書等社交平台發文，指在四川遂寧街頭偶遇吳克群。從網民上載的影片及照片網見，吳克群當日身穿樸素的黑色背心，身形明顯比以往消瘦不少，手臂肌肉線條雖然還在，但面頰凹陷，略顯疲態。他獨自一人守在放滿桃子的木製攤位前，熟練地招呼路過街坊，更主動執桃、打包，完全沒有明星架子。

吳克群在內地農村助農，親身體驗農民辛苦。

吳克群接受央視採訪。

吳克群接受央視採訪。

真相大白！揚言5月30日演唱會送桃助農

正當網民紛紛猜測他是否陷入財困或轉行時，事件迎來大反轉。原來吳克群並非落魄擺攤，而是為了身體力行支持地方農業發展，特意回到遂寧協助農民推銷當地特產。

吳克群隨後更親自發放消息，霸氣宣佈將於5月30日舉行「全城送桃」活動，屆時市民不僅可以免費領取桃子，而且所有的桃子都由他本人親自監督並打包。他在現場面對熱情粉絲時，亦表現得相當親民，大方任影，更笑言祝現場街坊和小粉絲們：「祝大家事業桃花朵朵開！」

親民形象成功圈粉。（小紅書截圖）

親民形象成功圈粉。（小紅書截圖）

窮到身上剩25元 吳克群靠腐爛水果充飢

吳克群曾長達2年沒工作，甚至去打工扮大頭偶賺取生活費。吳克群回憶起以前沒錢的日子，有次肚子餓時想買水果吃，好心的水果攤老闆就把各種稍微腐爛的果肉切掉，裝成拼盤送給他，讓他至今難忘。而某年的聖誕節，吳克群身上僅有25元，透露：「大家要約我出去，我想說25塊坐公車去也沒辦法回來。」當晚就買了草莓麵包、養樂多度過。