為救病兒　山東一群家長寒冬中每日直播跳舞至凌晨　吳克群籲關注

周一（8日），台灣創作男歌手吳克群在社交平台分享了一段扣人心弦的影片，顯示山東濟南一個公園內，有一群家長每天在寒風中跳舞，他們並非專業表演者，而是患罕見病兒童的父母，直播跳舞是想以此方式請更多網友關注他們，以此來籌集醫藥費。對此，其中一名患兒告訴媒體，只想和父母說一句「我愛他們」。



據了解，這些家長每天冒著寒風跳著「希望之舞」，從晚上七八點跳到淩晨一點，雖然動作重覆，但他們仍全力以赴，每一下都蘊含希望。這也令吳克群非常感動，認為這才是最應該爆火的團，他更提出要學習這支「希望之舞」，號召更多人一起加入這個團播，完成這件不可能的事，並冀以自身行動讓這個特殊團播被更多人聽見、看見。

在影片中，13歲患病兒童子棋的母親、51歲的鄒女士說道，孩子生病四年多，如果孩子手術沒有辦法做，她會責怪她自己，因此只要她能動，她便會一直跳下去，哪怕拼了老命也會一直堅持下去給孩子賺錢治病。

周一晚上，子棋告訴內媒，自己是在2021年9月28日確診肝母細胞瘤，醫生說病是從娘胎裏帶的。之後，她一吃飯就想吐，也會肚痛，父母為了給她治病已經花了數十萬元。爸爸在江西從事送快遞工作，原本在鞋廠工作的媽媽則辭掉工作，帶她來到了濟南，一心照顧女兒。

現時，鄒女士白天會做一些手工花在網上賣，晚上就出去跳舞，從晚上八點跳到次日淩晨1點多，已經堅持兩個多月，「媽媽擔心我在外面受凍，就不讓我和她一起去跳舞，她出去跳舞就是要賺錢給我治病，我媽媽說我的病沒有治好之前，她會一直堅持跳下去」，子棋稱，她已和吳克群見了面，後者鼓勵她要勇敢堅強樂觀，並和鄒女士一起商量有關拍跳舞影片的細節。

據了解，子棋曾跟著母親跳舞並認識了其他一起跳舞的患病兒童的家長，還結識了一位也患有罕見病的15歲小朋友。最後，當被問到有什麽話想對母親說時，子棋稱，她不太會表達，只想和父母說一句「我愛他們」。