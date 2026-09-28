范冰冰范丞丞捲6700萬債務漩渦　投資方發公開信火爆喊「請還錢」

內地女星范冰冰與胞弟范丞丞近日驚爆捲入大額欠債漩渦！事件源於范冰冰旗下公司「無錫愛美神」與「東陽嗨樂影視」於2017年合資拍攝劇集《巴清傳》，其後因男主角高雲翔與女主角范冰冰先後捲入性侵官司與稅務風波導致劇集播映無期。北京高院早已終審判決愛美神需歸還6,700萬元人民幣投資本金及收益，終審判決自2021年9月下達至今已近5年，嗨樂影視至今一分錢未收到，日前終於忍無可忍，發表公開信點名向范氏姊弟火爆追數！

范冰冰。（微博@范冰冰）

范冰冰胞弟范丞丞。（微博@范丞丞Adam0616）

《巴清傳》因男主角高雲翔與女主角范冰冰先後捲入性侵官司與稅務風波導致劇集播映無期。（微博圖片）

投資方發公開信聲討范冰冰范丞丞

嗨樂影視於9月24日晚在社交媒體發布題為《范小姐，請還錢！》的公開信，公開撕破臉！信中怒爆無錫愛美神一直以破產為由拖延還錢，但該公司在2018年至2020年間，卻暗中向范冰冰名下工作室轉入逾2億元、並向范丞丞名下工作室轉入近千萬元資金，並進行股權轉移。投資方字字火藥味十足，公開要求范冰冰與范丞丞親自出面交代清楚，並將6,700萬債務連本帶利還清！

影視公司發公開信斥「欠錢唔還」。（微博截圖）

影視公司要求范冰冰與范丞丞親自出來把話說清楚。（微博@范冰冰）

委託名律師火速發聲明強硬反擊

面對投資方的公開逼債，范冰冰聯合無錫愛美神等機構，火速委託名律師張起淮發出嚴正聲明強硬反擊！聲明強調企業責任與個人責任依法必須嚴格區分，指責對方企圖利用網絡輿論裹挾司法，嚴正警告禁止洩露商業秘密與非公開資訊。

范冰冰委託名律師火速發聲明強硬反擊。（微博@范冰冰）

代表律師提出三點強硬立場：一、企業與個人責任分開，連帶責任須經法定訴訟追償；二、言論須以客觀證據為基礎，嚴禁主觀臆斷；三、爭議應經起訴等合法渠道維權，絕不容許藉網絡損毀他人名譽與商譽。聲明更表明對於僱用水軍造勢等侵權行為，將依法追究到底，絕不姑息！