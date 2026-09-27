劉歡病逝前10天急託妻子結清數萬欠款　好友揭異狀：他或有預感

「歌手2019」冠軍劉歡26日驚傳病逝，享壽63歲。曾與他合作打造《甄嬛傳》經典配樂的作曲家孟可，稍早受訪談及劉歡離世前的最後時光，透露對方在離世前十多天，曾突然急著將一筆數萬元人民幣的款項還給他。如今再回想這段往事，孟可認為，或許劉歡當時已察覺自己的身體狀況不佳，因此才會堅持把款項結清。



據陸媒「頭條新聞」報導，孟可透露，劉歡離世前十多天，其妻盧璐突然致電給他，表示要歸還「幾萬塊錢」（人民幣）。這筆錢源自過去一次節目錄製，因為最後節目內容沒有被採用，孟可認為既然沒有播出，自己沒有必要收取這筆費用，因此一再推辭。

劉歡26日驚傳病逝，享壽63歲。曾與他合作打造《甄嬛傳》經典配樂的作曲家孟可，稍早受訪談及劉歡離世前的最後時光。（微博圖片）

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沒想到劉歡仍堅持要把錢還給他。孟可回憶：「一再推辭，他非要給。」如今得知劉歡離世，他再回頭看這段插曲，忍不住猜想：

或許歡哥已經預感到自己身體狀況不好，才會急著把這筆錢結清。

不過，這是孟可對當時情況的事後推測，劉歡本人當時的實際想法則無從得知。

孟可與劉歡合作多年，自2008年接手「逍遙音樂會」18首作品編曲後，兩人便建立深厚的音樂合作關係，其中最為大眾熟知的作品之一，就是電視劇《甄嬛傳》的經典配樂。

回憶這位合作多年的音樂人，孟可形容劉歡是自己眼中「千古難遇的人」。他表示，劉歡不僅精通英、法、義3國語言，也曾在大學教授歐洲音樂史，對音樂有深厚造詣。孟可更形容劉歡的創作思維相當超前，「更像個音樂頑童」，在音樂上的想法與才華讓他始終十分敬佩。如今得知劉歡離世，他也透過回憶與往事，追念這位長年並肩創作的音樂家。

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