搜狐香港舉辦舞蹈大賽　CEO張朝陽現身：打造人與人社交生態平台

由內地互聯網平台搜狐主辦的「2026關注流舞蹈大賽」中國香港賽區線下路演賽，於9月25日在香港亞洲電視中心正式啟幕。搜狐創始人、董事局主席兼首席執行官張朝陽出席本次大賽，與各地舞者及現場觀眾共同開啟這場跨國潮流舞蹈盛會。



作為「關注流舞蹈大賽」首次落地香港的線下賽事，本次路演賽是搜狐探索賽事跨地域佈局、推動潮流舞蹈文化交流的重要一步。張朝陽接受媒體採訪時表示，關注流是影片和圖文的真人社交平台，跳舞的人非常願意透過影片來表現自己，所以他們特別喜歡在上面發布內容。他強調，「對創作者來講，關注流是一個24小時不間斷的創作陣地，還有真實的粉絲、真實的受眾來互動反饋。」

與其他演算法驅動的自媒體平台不同，搜狐影片關注流的核心是「人與人的社交」，用戶之間互相轉發、評論，聚集了各領域真正有熱愛的人，形成了鮮活的同好社區，包括潮流舞蹈、國風、二次元、漢服等多元垂類圈層。其中潮流舞蹈已構築起覆蓋明星藝人、人氣舞蹈播主、專業舞者的完整圈層生態，聚集了海量舞蹈愛好者，是國內極具活躍度與創造力的舞蹈創作交流陣地。

搜狐CEO張朝陽。

四年深耕興趣生態 關注流持續搭建舞者展示舞台

自賽事IP啟動至今，關注流舞蹈大賽已連續舉辦四年，從全民參與的線上投稿徵集，到多城聯動的線下路演競技，再到匯聚頂尖陣容的年度盛典收官，逐步成長為兼具大眾參與度與專業認可度的標桿性舞蹈賽事 IP，持續為普通舞者打通成長通道，為中國潮流舞蹈生態注入源源不斷的活力。

本次賽事來到香港亦是星光熠熠，集結眾多明星藝人、頂尖專業舞者。沈小婷、柳多戀、Modyssey、王怡人、申智珉、韓東出任賽事星推官，韓東同時兼任明星評判；力丸、崔英俊擔任超級評判，以國際化專業視野為賽事打分把關；段藝璇、徐紫茵作為助力嘉賓驚喜登台；孫子團毛寧、湯圓圓圓周等國內資深舞者坐鎮評判席。

（中國香港賽區路演賽第一名「BeatS Crew」）

（中國香港站路演賽第二名「你不是車主你不能懂我的苦難」）

本次賽事吸引超百組隊伍報名，經過嚴格線上篩選，35支優質舞團突圍，登上香港線下競技舞台。經過激烈角逐，「BeatS Crew」拿下本次路演賽第一名，張朝陽與三位評判代表共同為獲得前三的隊伍頒獎。優勝隊伍將獲得年末「關注流舞蹈盛典」邀請函，作為香港賽區代表，和全國分站、線上賽道優勝舞者同台，在年度大舞台展示香港舞者風采。

據悉，2026關注流舞蹈大賽原創單元線下賽將於10月25日登陸成都，繼續為原創舞者提供線下展示與交流的平台。更多賽事信息將透過搜狐影片關注流官方渠道發布。