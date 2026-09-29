連鎖健身中心驚爆更衣室藏針孔鏡頭　常客陳曉華：換衫用外套包住

本港大型連鎖健身中心24/7 FITNESS，日前驚爆偷拍醜聞！據悉，該中心位於沙田瀝源街的分店，有三間更衣室的假天花位置被揭發遭人暗中安裝了三個針孔攝錄鏡頭。案件曝光後隨即引發全城關注，不少經常前往健身的市民及藝人均大感驚恐，擔心個人私隱受到嚴重侵犯。警方接報後迅速展開調查，於9月27日拘捕一名涉案的34歲本地男地盤管工，暫控一項「窺淫」罪並於沙田裁判法院提堂，惟事件依然令社會人心惶惶。

網民上載影片，指在浴室更衣時發現疑似針孔攝錄機黏貼在黑色膠紙上，並指已經報警。（Threads/@4_matthew_15)

港姐冠軍出身的陳曉華（Hera）昨日（28/9）出席無綫新劇《死有對証》的宣傳活動，接受《香港01》訪問時透露，自己平時亦是健身中心的常客。談及近日鬧得沸沸揚揚的偷拍事件，她坦言自己平時運動都非常謹慎，更分享了個人的防偷拍秘訣。

陳曉華透露自己平時偏好到24小時營業的健身中心運動：「我鍾意凌晨嗰啲時間去，因為我唔想見到太多人，同埋我鍾意去24小時開放嗰啲。」被問到會否擔心在更衣室內被偷拍，她指自己平時很少會使用公共更衣室：「我平時好少用更衣室，因為貪方便，通常都係喺屋企著好運動衫先去附近健身，做完直接返屋企沖涼換衫。」

不過，提到在公共場所或工作環境換衫時的安全問題，陳曉華透露自己早已養成了一套防範習慣：「無論去到邊度都好，我都會小心。我平時要換衫或者拍戲嗰陣，就算換衫都係處於保護狀態咁去換。例如會用一件外套包住自己，遮咗裡面先再換，我平時都培養咗呢個習慣。」

被問到會否特別去檢查環境有沒有隱藏鏡頭，她則表示：「我唔會特別周圍望，因為覺得而家科技咁發達，唔係單純針孔鏡頭咁簡單，可能去到邊度都有機會有。我覺得最重要係抱住一個心態，大家都要懂得保護自己。雖然發生呢啲事當然唔好，但我自己長時期都保持住保護狀態，所以都唔係太擔心。」

陳曉華透露喜歡在深夜時分到健身中心做運動。（吳子生攝）

陳曉華今日出席劇集宣傳活動。（吳子生攝）