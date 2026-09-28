坂口健太郎才結婚10天　傳夫妻大吵警察上門　昔被爆偷食永野芽郁

撰文：聯合新聞網
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現年35歲的日本男星坂口健太郎日前才剛宣布與圈外女友結婚，不料才過短短10天，其傳出深夜夫妻大吵，甚至驚動警察。

根據《女性SEVEN》報導，9月17日深夜，警員接獲110求助通報後迅速抵達現場，發現是一對新婚夫妻爆發嚴重口角。令人訝異的是，打電話報警的居然是坂口健太郎的妻子，周遭人士聽聞消息大感震驚，嘆新婚期就鬧出如此大動靜實在波折重重。

坂口健太郎日前才剛宣布與圈外女友結婚，不料才過短短10天，其傳出深夜夫妻大吵，甚至驚動警察。（IG@sakaguchikentaro）

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根據報導，坂口健太郎的妻子A小姐為一名年長他3歲的知名造型髮型師，兩人因合作劇集相識並穩定交往超過5年。

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外界普遍評價A小姐個性成熟可靠，長年默默作為堅實後盾支撐男方的演藝事業，但同時也有著敢愛敢恨的果敢性格。過往竟曾傳出坂口健太郎陷入感情搖擺之際，A小姐便直接展現強硬態度力挽狂瀾，最終兩人順利步入婚姻。

而據親友透露，坂口健太郎在婚後個性轉趨收斂，生活重心全放在家庭上，只是才新婚不久，竟又傳出深夜吵到報警，這條婚姻殿堂的開頭似乎並不美好。

針對遭爆夫妻爭議驚動警方一事，坂口健太郎的經紀公司募目前尚未有所回應。

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