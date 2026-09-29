Baby John蔡瀚億修畢心理輔導　疑轉行自認未夠班：我冇呢個資格

蔡瀚億（BabyJohn）今日（29/9）以大使身份現身九龍灣，出席《「童」你每一刻》分享會。他在接受《香港01》訪問時透露，自己早前已成功修畢一個輔導課程，並大方分享當初決定進修的動機與學習過程中的體會。

BabyJohn與孫慧雪今日以大使身份現身九龍灣，出席《「童」你每一刻》分享會。（葉志明攝）

探索聽眾角色 翻越男性思考盲點

談及修讀輔導課程的契機，BabyJohn表示自己一直在反思如何成為一個更好的傾聽者。他直言：「其實係因為最近我喺度諗緊，當我聽人講嘢嘅時候，有時我好容易，我諗呢個係男性本身都好容易傾向咁樣去處理，即係會處理事情先。咁但我哋點樣可以理解到人嘅心情或者情緒呢？喺呢個過程入面，咁啱有位好好嘅前輩朋友話開呢個課程，我就去報讀。」

演員背景助代入 體會同行的真實意義

在學習過程中，BabyJohn坦言過程並不簡單，但也發現自己的演員背景帶來了一定優勢。他分享道：「喺整個過程入面，我覺得係好難嘅。難喺你要首先代入到佢經歷緊嘅狀態。呢樣嘢作為演員會比較容易少少，因為聽嘅過程入面容易代入到佢嘅畫面。但難度在於，你代入完之後，其實係要同佢一齊同行呢個過程、同行佢嘅情緒狀態，而唔係去諗點樣令佢冇咗呢個情緒狀態。」

允許情緒釋放 學習陪伴而非壓抑

經過系統性的學習，BabyJohn對情緒處理有了全新認識。他指出：「我發現呢樣嘢係必然嘅，而且唔需要去壓抑或者唔畀佢嘅情緒釋放出來。我覺得呢個係一個好好嘅釋放途徑。所以我喺學習過程入面，學會點樣去理解人哋嘅情緒、點樣去同佢一齊行。」

無意轉行做輔導員 盼深化身邊人際關係

被問到修畢課程後是否打算發展第二事業、轉行成為心理輔導員時，BabyJohn笑著否認：「絕對唔係！我冇呢個資格。我純粹係想喺朋友嘅分享入面可以聽到更多嘢，喺另一半嘅分享入面想聽到更多，想去同佢哋一齊行、去理解，而唔係單純幫佢哋解決事情。」

BabyJohn與孫慧雪今日以大使身份現身九龍灣，出席《「童」你每一刻》分享會。（葉志明攝）

BabyJohn與孫慧雪今日以大使身份現身九龍灣，出席《「童」你每一刻》分享會。（葉志明攝）

BabyJohn透早前已成功修畢一個輔導課程。（葉志明攝）