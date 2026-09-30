黃翠如新劇獲香港武師「過江」指導　拍劇片場貼心特設專屬BB房

藝人黃翠如自去年3月誕下愛子「蕭哈哈」後專心照顧家庭。繼2024年拍畢《黑色月光》後，黃翠如相隔近2年宣布正式重返劇壇。她近日遠赴馬來西亞接棒李佳芯，夥拍男主角黎諾懿開拍馬來西亞Astro原創旗艦劇集《義和2》。兩人首度合作即火花十足，於劇中上演身份對立的錯綜複雜三角戀。

黃翠如蕭正楠一家人在地標雙子塔前合照留念。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如與蕭正楠享受二人時間。（IG@wongtsuiyu）

網民在大馬偶遇翠如拍劇。（小紅書截圖）

黃翠如化身打女逗留大馬一個半月

今次黃翠如於劇中飾演執法人員，與當地演員許亮宇飾演未婚夫妻，其後重逢飾演社團大佬的前度黎諾懿。黃翠如透露今次將在馬來西亞逗留約一個半月並化身「打女」挑戰武打戲份。受訪時她打趣要求導演加親密戲，笑言老公蕭正楠叫她要先問過囝囝同意。黃翠如亦開出「十日之約」協議可返港探子，劇組更在片場貼心打造BB房，貼心答允待安頓後安排兒子「蕭哈哈」赴馬探班同聚。

親切與大馬粉絲合照。（小紅書@TGF糖貴妃冰糖葫蘆）

黃翠如新劇獲香港武師「過江」指導

黎諾懿則表示與黃翠如相識多年終於首度合作，坦言二人劇中因身份極端、情感複雜，親熱戲份並不多。他透露劇組特別聘請香港武師「過江」指導以升級動作場面，劇集預計於明年3月播出，更不排除未來構思開拍《義和3》。此外，馬來西亞近期影視製作熱潮湧現，除電視劇《義和2》外，由黃秋生與陳冠希相隔21年再度合作的賀歲電影《神馬廟》（彭敬慈合演）亦於當地開鏡，凸顯大馬已成香港藝人海外拍戲新重鎮。