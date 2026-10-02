濱崎步時隔4年登NTV被批面目全非　霸氣回擊：你傷不了我

日本著名歌手濱崎步（Ayu），日前為電視台拍攝節目宣傳短片，畫面中她身穿鮮豔藍色短裙並紮起雙馬尾髮型粉墨登場。宣傳短片播映後，觀眾與網民檢視其面部五官特徵，表示難以辨認，紛紛留言質疑濱崎步「變臉認唔出」。



日本著名歌手濱崎步（Ayu）。（IG@a.you）

濱崎步遭酸女機器人

即將迎來48歲生日的日本天后濱崎步，相隔4年再度亮相日本電視台（NTV）大型音樂特輯節目《1億2000萬人的謝謝！歌之感謝祭》（1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭）獻唱名曲〈BLUE BIRD〉。濱崎步特意拍攝宣傳影片，畫面中她身穿藍色短裙歌衫，並紮起雙馬尾造型登場。

濱崎步日前亮相日本電視台（NTV）獻唱名曲〈BLUE BIRD〉。（IG@a.you）

然而宣傳片公開後，因為濱崎步五官再度進化，不少網民留言直指難以認出這是濱崎步，質疑其再次「變臉」：「這不是我認識的濱崎步」、「誰？」有人更不客氣地形容她的臉像是「AI展示會上的女型機器人」。

不少網民質疑濱崎步再次「變臉」。（網上圖片）

附「Lv48」標籤展現自信態度

面對網絡上的質疑與批評，濱崎步於個人社交平台發文正面回應。她寫下：「不管你怎麼說，都傷不了我，因為我正專注自己的生活，我們在現實生活中永遠不會有交集。我希望你能把自己有限的人生用在更有意義之處。」

濱崎步霸氣反擊酸民。（IG@a.you）

濱崎步於文中補充表示，對於網民僅透過螢幕了解其數分鐘，卻願意花時間搜尋過往資料並作出臆測，她會收下相關關注，並附上「#別擔心」以及「5天後就是Lv48（48歲）」的標籤。帖文發布後，眾多歌迷留言支持：大量網友湧入留言區誇讚「不愧是ayu太帥了」、「無論在哪個時代都是最強最棒的！」