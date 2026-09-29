8歲日本偶像平田琉七突離世　死前5日才分享演出後心情甜喊開心

日本名古屋偶像團體「DIANNA Project」成員平田琉七（ひらた るな）驚傳離世，年僅8歲。她日前感染流行性感冒，後續併發心肌炎，不幸於9月25日凌晨離開人世。



經紀公司與家屬28日發布聲明證實消息，突如其來的噩耗震驚粉絲與日本網友。

日本偶像團體「DIANNA Project」平田琉七驚傳離世，年僅8歲。（X@DP_HIRATALUNA）

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平田琉七9月20日才透過X分享演出後的心情，當時她還開心寫下：

今天再次感謝大家，真的非常開心，希望第三部分的每一位成員也玩得開心。

沒想到短短5天後便傳出離世消息，讓粉絲難以接受。

經紀公司與家屬28日發布共同聲明，證實平田琉七因感染流感引發心肌炎，於25日凌晨離世。聲明表示，守靈及葬禮將依照家屬意願舉行，僅由近親參加，也向一路支持平田琉七的粉絲，以及生前曾給予協助的相關人士表達感謝。

由於家屬目前正處於悲痛之中，聲明也懇請外界尊重家屬意願，不要針對事件進行個別詢問或採訪，也希望網友不要在社群平台提出相關問題。

家屬在聲明中也回顧平田琉七短暫卻充滿熱情的8年人生，透露她有將近三分之一的時間投入偶像活動，始終非常喜愛與支持者見面，也一直珍惜大家給予的支持。家屬希望外界能記住她生前最美好的模樣，讓她永遠以「偶像」的身分留在大家心中。

消息在X曝光後迅速引發關注，相關貼文瀏覽數已超過5千萬次，大批日本網友留言悼念，也有不少人因她年僅8歲而感到震驚，並透過這起事件重新關注流感可能引發的嚴重併發症。

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