日本男星山本裕典宣布結婚　號稱千人斬曾與蒼井空發生一夜情

曾參演《花樣少年少女》、《GTO》、《貞子3D》及《櫻蘭高校男公關部》等人氣作品的日本男星山本裕典，於9月29日播出的網絡綜藝節目《愛的鬣狗 season6》（《愛のハイエナ season6》）錄影期間，突如其來向現場嘉賓及觀眾公開結婚喜訊。



《櫻蘭高校男公關部》（左）及《花樣少年少女》（右）都可算是山本裕典的代表作，當年的學生哥形象深入民心。（網上圖片）

山本裕典曬愛妻合照：最後一次男公關

現年38歲的山本裕典在企劃單元「山本裕典，成為男公關。」尾聲表示「這件事我還沒有跟任何地方說過」，隨後親口宣布：「這次，我山本裕典要結婚了。」他透露新婚妻子為年齡較為年輕的圈外一般女性，並於節目內首度展示夫妻放閃合照，以及兩人手持結婚登記書的照片，令現場嘉賓感到驚喜。

山本裕典在在節目中親口宣布結婚喜訊。（節目截圖）

山本裕典透露，這是個人首次兼最後一次透過傳媒公布結婚消息：「這是第一次，也是最後一次透過傳媒報告結婚。所以我想以這次為最後，退出男公關工作。……『山本裕典，成為男公關。』應該也要結束了吧」，直言該單元企劃應該劃上句號。然而，擔任其男公關導師的「軍神」心湊一希於現場極力勸阻，強調「就算結婚了，一樣能創造很棒的未來啊。可以的！」。雖然山本裕典困惑反問並表明：「你是認真的嗎？我都已經跟女方父母說了耶，『男公關的工作，下一次就是最後一次』」，但經過導師一番勸說後，他最終改變主意改口決定「那就繼續做吧」，為節目後續發展留下懸念。

山本裕典放出與新婚妻子的合影。（節目截圖）

聽到山本裕典結婚了，現場一眾嘉賓被嚇傻。（節目截圖）

昔日憑《蒙面超人》走紅 爆流出床照遭經紀公司解約

山本裕典於2005年參加「JUNON SUPER BOY」選拔賽獲得準優勝，隔年憑藉日劇《蒙面超人KABUTO》（《仮面ライダーカブト》）正式出道。其後他陸續參演《花樣少年少女》（日語：花ざかりの君たちへ）、《GTO》、《貞子3D》等多部影視作品，並於2011年擔正主演《櫻蘭高校男公關部》，演藝事業發展順利。

山本裕典曾演出《幪面超人》系列作品。（網上圖片）

但在當紅之際，山本裕典的私生活多次登上雜誌新聞封面。2014年山本裕典被酒店的坐枱小姐拍下一夜情的床照，照片被販售給知名八卦週刊《FRIDAY》；2017年初他再被揭發帶地下女偶像返回寓所。2017年3月，年僅29歲的山本裕典遭當時所屬經紀公司Ever Green Entertainment宣布終止合作合約，表示經過多次溝通後其表現仍未達標，並認定違反契約內容。日本傳媒報道指出，他除了女性關係遭受質疑，同時涉及酒吧飲酒及私下違規經營副業等問題；山本裕典隨後接受《女性自身》訪問，承認未經報備參與餐飲店生意，對經紀公司的解約決定表示沒有理由抱怨。

山本裕典出名愛夜蒲及私生活不檢點，更曾有床照流出，形象直插谷底。（網上圖片）

轉戰牛郎界迎來第二春 遭蒼井空公開一夜情

遭經紀公司解約後，山本裕典一度淡出演藝圈，其後重新投入演藝活動。近年他憑藉節目《愛的鬣狗》中的「山本裕典男公關企劃」轉戰東京歌舞伎町及大阪擔任客座男公關，人氣因而反彈。2026年節目《愛的鬣狗 season6》推出，他與導師「軍神」心湊一希相隔兩年再赴大阪，挑戰重振男公關店舖。

山本裕典轉戰歌舞伎町男公關後人氣回升。（IG@yusuke_yamamoto0119）

山本裕典號稱千人斬，曾與1,500名女性發生過關係。（IG@yusuke_yamamoto0119）

山本裕典入行以來感情生活豐富，號稱曾與1,500人發生關係，過往曾傳出與AKB48前成員前田敦子及女星西內瑪利亞等交往，同時屢次流出床照及傳出涉及大學女生懷孕強迫墮胎等消息。今年4月，前AV女優蒼井空於ABEMA開台10週年特輯節目《30小時極限突破祭》（日語原名：30時間限界突破フェス）中突發爆料，透露當年與山本裕典初次見面即發生一夜情，更笑言對方開啟了自己的「bxxch」之路，並於節目直播期間即場透過視訊通話聯絡山本裕典，引爆全場討論。