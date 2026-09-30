鍾培生求婚只通知外母激嬲外父　莊雅婷甜笑認合拍澄清非多年粉絲

鍾培生（Derek）今年3月在淺水灣大宅以電影級規格打造《進擊的巨人》場景，向莊雅婷（Angel）成功求婚，轟動全城。兩人於同年7月迎來愛女，升格為新手父母。近日，莊雅婷接受好友江陽的網台節目《江陽大道》專訪，首度大談兩人從相識到閃婚的幕後趣事。

鍾培生向莊雅婷求婚成功，場面震撼。（IG@angel.cnt）

鍾培生求婚只通知外母

談及當日的求婚場面，莊雅婷透露背後其實發生了一段尷尬的小插曲。她坦言鍾培生在事前僅通知了她的母親，父親完全被蒙在鼓裡。「我爸爸是當晚看新聞才知道這件事的，所以事後生氣了很久，覺得為什麼完全沒有人徵求他的意見。」雖然莊雅婷笑稱自己平時做決定就不太會事先徵求父母同意，但也坦言事後有向父親道歉。

莊雅婷接受好友江陽的網台節目《江陽大道》專訪。（IG@yeungkong）

否認是鍾培生多年粉絲

此前鍾培生曾公開透露，自己身為「港姐迷」，在2025年港姐競選期間注意到參選後退選的莊雅婷，主動私訊對方加油時，意外發現女方早在十多年前就曾私訊過他，因而笑稱妻子「原本就是自己的忠實粉絲」。然而，莊雅婷在訪問中卻給出了全然不同的說法。她澄清自己並非鍾培生的粉絲：「其實我們是透過朋友的朋友在聚會上認識的。我只是在很多年前回覆過他一次限時動態，結果就被他拿出來講了很久。」

莊雅婷否認是鍾培生多年粉絲。（IG@yeungkong）

莊雅婷大讚丈夫智商情商雙高

對於為何會選擇與鍾培生步入婚姻，莊雅婷表示兩人在私下性格非常相似，日常相處雖然不走溫柔甜蜜路線，反而喜歡互相揶揄打鬧，但這正是兩人的生活樂趣。她更大讚鍾培生雖然嘴巴有時比較毒舌，但內心非常善良，智商與情商都很高。「第一次一起吃飯時我就覺得眼前一亮，因為我講的很多話題別人接不上，他不但能接得住，還能繼續延伸下去。」

莊雅婷大讚丈夫智商情商雙高。（IG@angel.cnt）