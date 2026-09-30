朱敏瀚自爆目前單身擇偶極重緣分　尋求愛情看重溝通與開朗性格

新城知訊台節目《放飯ICU》今集邀請到藝人朱敏瀚分享最新的近況。朱敏瀚表示，自己是一個很斷捨離的人，搬家只需清理幾個小時，笑言只要有一樣東西超過三個月不用就會扔掉。他亦稱自己目前單身，認為尋求一段愛情最重要的是溝通和開朗。



朱敏瀚上新城知訊台節目《放飯ICU》分享最新的近況。（公關提供）

朱敏瀚拍節目試食胎盤

朱敏瀚表示，近期工作忙碌，剛完成劇集拍攝，便先後到台灣、澳洲及韓國工作，稍後幾天將前往馬來西亞，行程包括拍攝旅遊節目、唱歌演出及協助電視台宣傳。他又提到，正在播出的旅遊節目《試真D唷》，指第一輯曾要吃蟲，有些食材如豬胎盤、牛胎盤等，拍完後團隊認為畫面太噁心，最後沒有播出。他又透露，第二輯到台灣拍攝時，遇到最奇怪的食物是珍珠奶茶湯底的麵，他最後得出結論，味道像以前中學吃的「cheap cheap」拉麵，形容雖然奇怪但未至於難吃。

《試真D唷》由江美儀、張振朗、朱敏瀚、吳業坤及曾展望擔任主持。（TVB圖片）

擇偶條件：重溝通不看外表

朱敏瀚又分享自己是一個很斷捨離的人，認為家中不可有雜物，搬家只需清理幾小時，只有兩個箱子，裝着小時候的照片、獎項及曼聯球衣等足球物品。他笑言，任何物品若超過三個月未曾使用，便會毅然扔掉。感情方面，朱敏瀚坦言目前單身，認為尋找愛情最重要的是溝通與開朗的性格。由於自己喜歡聊天，性格感性亦理性，因此覺得緣分最重要，外表並非首要考慮。

朱敏瀚坦言目前單身。（IG@brianchu0523）

《都市閒情》低潮期獲安德尊啟蒙

朱敏瀚回顧入行初期曾主持《都市閒情》的兩年，坦言該節目當時未必是自己想做的事，事業陷入低潮，但從中獲益良多，包括學習面對鏡頭及與不同嘉賓溝通，更因此認識了安德尊（大王）。他形容安德尊是好好的啟蒙者，對方曾對他說「你努力做，將來一定會多謝呢個節目嘅」，又每天請他吃午餐，至今每次見面都會深情擁抱。

朱敏瀚回顧入行初期曾主持《都市閒情》的兩年事業陷入低潮。（IG@brianchu0523）

坦言反應慢最怕做直播司儀

對於主持工作，朱敏瀚坦言最不享受做主持及司儀，認為自己的即時反應能力不足，若做直播一定會出事，反而非常享受拍戲時從Action到Cut之間完全投入、忘記自己是誰的感覺。他提到參加綜藝節目後，有劇集監製因看了節目而找他試鏡，令他發現做綜藝節目可讓人看到更全面的自己。

對於主持工作，朱敏瀚坦言最不享受做主持及司儀。（IG@brianchu0523）

問及工作目標方面，朱敏瀚表示很想拍一部能影響別人的作品。他回憶小時候寫《我的志願》，基本上受當時熱播的電視劇影響，看《烈火雄心》就想做消防員，看《衝上雲霄》就想做飛行員，希望可以做到一部類似的經典電視劇，能改變別人的想法。