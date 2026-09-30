情色女王壇蜜爆全裸拍片入袋僅萬6　暴瘦現身口齒不清惹粉絲擔心

昔日風靡全日本的「情色女王」壇蜜，近年屢因身體與心理狀況欠佳暫緩演藝行程，多次進出醫院治療。



近期她登上網上節目《K's轉機》談論出道心路歷程，首度公開早年拍攝大尺度裸露作品的實際收入，其明顯憔悴的身形與說話狀態，也讓觀眾對她的健康狀況感到憂心。

日本「情色女王」壇蜜近日登節目談出道心路歷程，影片中的消瘦模樣讓粉絲十分擔心她的健康狀態（YouTube@ReHacQ−リハック−【公式】）

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現年45歲的壇蜜，過去曾任職多種行業，2009年在電玩遊戲選拔中脫穎而出飾演酒店小姐，隔年順利轉戰寫真圈，並憑藉冷艷優雅的「愛人系」獨特氣質席捲各大媒體。她在訪談中笑稱，當年初次嘗試全裸出鏡，其實動機非常單純，只是想驗證自身價值能換算多少現金。她將該次體驗形容成將個人推上拍賣台，儘管當時製作方資金雄厚，但在經過經紀公司與相關成本抽成後，最終落入口袋的酬勞為33萬日圓（約1.6萬港元）。面對這樣的數字，她態度相當豁達，笑稱第一反應是「剛好夠付房租」，未因酬勞不如想像中豐厚而產生怨言。

不過相較於過往的經歷，觀眾更關注她目前的健康狀態。影片中的壇蜜雖化著妝容，但脖頸與面部線條極度消瘦，說話時不只語調虛弱、語速緩慢，甚至有些許咬字不清的情況。許多網友紛紛留言表達關切，盼她切勿勉強工作。

其實壇蜜飽受身心疾病所苦，還曾因此數度入院治療，她去年上節目《徹子的房間》曾透露祖母與愛貓相繼離世帶給她巨大打擊，進而引發長期失眠與食慾不振，當時暴瘦模樣就嚇壞不少網友，然而儘管目前在家人與醫師協助下持續進行健康管理，且透過網誌（Blog）記錄日常，但這次鏡頭前的病態模樣，似乎比之前更加消瘦，健康狀況令人心疼擔憂。

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