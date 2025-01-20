情色女王壇蜜患病原因被懷疑同老公有關 婚後分居5年曾提離婚
撰文：聯合新聞網
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日本「情色女王」壇蜜2019年嫁給漫畫家清野通，兩人協議採取分居生活的模式，並有共識不生小孩。隨著壇蜜身體越來越差，她不得不暫時停止工作專心休養，去年12月她終於復工，近日接受「週刊文春」採訪時，坦言曾向老公提議離婚。
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壇蜜表示，2023年她有4成的時間都在住院，當時夫妻倆都相當痛苦。因為她身體不舒服，導致老公飽受流言攻擊，罵他害壇蜜病倒，或說一些「本來就不應該婚後分居」等風涼話。
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壇蜜認為，與其成為老公和婆家人的絆腳石，不如雙方分開比較好，所以當她情緒低落時，忍不住向清野通提議分開，這樣一來他就不會再挨罵。但清野通沒有順著她的話回答，安慰她「如果妳離開，我也很痛苦」，讓壇蜜知道他沒有要離婚的意思。
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他們就這樣熬過了最艱難的時期，夫妻倆沒有改變分居的生活，每天都會視訊聊天，分享寵物和生活大小事。去年11月22日他們結婚滿5年，她仍繼續貫徹婚後活出自己、彼此獨立和尊重等理念。
壇蜜知道她選擇的婚姻生活和社會大眾不同，「比起孩子，兩人一起創造其他事情更有魅力」的觀念也可能被視為不負責任，或是被批評不是為愛結婚。因此她形容清野通和她就像是「共犯」，希望外界知道也有他們這樣子的存在。
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