大步走｜張國強情深獨白勁感動　現實跟太太恩愛40年跨越生死

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-26 15:07

無綫劇集《大步走》第15集講到陳山聰（飾袁力）因為胡諾言（飾錢瞻）的介入，而遲遲不肯向姚子羚（飾何家欣）表白，張國強（飾高安，KO Sir）知道後就以自身經歷安慰陳山聰，那一段充滿感情的獨白實在令人動容。

張國強（飾高安）在第20集的獨白好感人。（《大步走》截圖）

張國強（飾高安）：「佢每朝早都會嚟拍我門，叫我起身去練跑，我每一日都同自己講，今日一定要同佢講我好鍾意佢，其實佢都等緊我講呢一句，但係等到我鼓起勇氣，想向佢表白嘅時候，佢已經唔再敲我門。」陳山聰（飾袁力）：「佢死咗？」張國強（飾高安）：「咁又未必，不過好多年見返佢之後，我先知道，原來我決定向佢表白嗰日，就係佢決定離開嗰日。」陳山聰（飾袁力）：「佢唔係等你？」張國強（飾高安）：「佢等咗我三年。」陳山聰（飾袁力）：「你有冇同佢講？」張國強（飾高安）：「有，不過係喺佢靈位面前，我再見返佢嗰陣，佢已經係老太婆。」

張國強曾經推出過一隻兒歌專輯。（網上圖片）

現年64歲的張國強入行已經有45年，其實由1976年已經有份參演TVB單元劇《無花果》的演出，不過當年還是青年軍球隊隊員的他就並未簽約，後來直至1978年，獲甘國亮重用提點後，才決定投身演藝事業。1984年曾經推出過個人專輯「Hello K.K. 仙人島」，並以兒歌《黑色機器人》獲提名《第七屆十大中文金曲頒獎音樂會》「最有前途新人獎」。

現年64歲的張國強仲係fit。（《大步走》截圖）

後生時的張國強。（張國強微博）

張國強涉足的範疇頗多，除了劇集之外，還是兒童節目《430穿梭機》的第一代節目主持，該節目後來加入的主持還有鄭伊健、曾華倩、譚玉瑛、梁朝偉和周星馳等人。本來他在1985年有機會出演由梁朝偉、劉青雲、劉嘉玲主演的《新紮師兄續集》，惟因為合約問題而未能成事，1986年約滿後就轉往電影界發展。後來1990年就轉投亞洲電視，演出過《發達智多星》、《廉政行動》等劇集。1997年舉家移居加拿大後，於2004年才回流香港，直至2008年才重回TVB拍劇。

張國強是兒童節目《430穿梭機》的第一代節目主持，該節目後來加入的主持還有鄭伊健、曾華倩、譚玉瑛、梁朝偉和周星馳等人。（網上圖片）

張國強與三個子女關係十分好，大仔擔任副導演拍攝《飛虎3》，二女做廚師，三女則是自由身音樂人。（張國強微博）

有別於《大步走》劇中的角色，現實中的張國強是圈中有名的好丈夫和爸爸，1988年婚後共育有三名子女，而且關係非常好。他早前接受《香港01》訪問時，就透露過自己習慣儲下三個仔女送給他的物件，連長子送給他，以支票形式的第一份家用，他亦十分珍重的將它鑲起：「那份情重要過物件的價值。」結婚40年來，張國強都極少有緋聞，他也說過：「男人好容易這樣，回家一句好攰就睡著了，對，你出外工作好辛苦，但太太呢？她在家等了你整晚，我記得三哥（苗喬偉）有句說話，我好記得，『出面玩三個鐘，記住返去陪老婆三個鐘，呢句說話係真。』」

近年張國強最經典的演出。（《情越海岸線》截圖）

張國強接受《香港01》訪問時，也分享了一個太太的深刻經歷：「有一年我同太太喺美國結婚度蜜月返香港，點知飛機起機冇耐引擎就着咗火，要飛返去。我仲記得當時旁邊有個工程師，佢話：『好在係右邊引擎着火，因為仲有其他引擎運作。』不過當時我同太太都好擔心，最後架飛機用咗半小時先返到機場。當時我仲同老婆講，真係好似《胭脂扣》入面咁講：『今日係幾月幾號，就算發生咩事都好，我哋之後都要喺埋一齊。』」