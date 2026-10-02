林作為裕美平反衛生巾　爆人生首次摸：連買都未幫女人買過

消費者委員會（消委會）早前測試市面上36款衞生巾，其中由藝人裕美代言、來自內地的「LadiM 石墨烯衛生巾日用」因吸收速度長達73秒，超出內地推薦性國家標準60秒的要求，僅獲3分總評，表現被評為最不理想。

面對產品引發的疑慮，裕美的男友林作今日（2/10）聯同專家及律師召開記者會，現場進行液體吸收測試，為代言產品平反，質疑消委會的測試方法及公正性。

面對產品引發的疑慮，裕美的男友林作今日聯同專家及律師召開記者會，現場進行液體吸收測試，為代言產品平反，質疑消委會的測試方法及公正性。（吳子生攝）

林作化身「辯論隊隊長」 現場做實驗平反

在記者會上，林作夥同律師及博士，現場展示了產品的吸收效果及各項認證獎項。林作強調，產品吸收表現欠佳純屬測試方式引起的誤會，形容這次事件是一個典型的科學測試問題，宛如「返中學理科班」一樣有趣。

林作大談挺身而出原因

記者會後，林作接受《香港01》訪問，被問到為何會突然站出來為女友代言的產品發聲，林作以一貫幽默口吻回應：「我今次出來，係因為美美（裕美）有用到呢個牌子，有幫呢個牌子做宣傳，之後佢自己用得好開心，之前已經同我講過，話真係好用、真係幾好。美美平時每個月嚟 M 都好唔方便、好唔舒服，大家記得我係佢嘅辯論隊隊長嘛！上次出來係幫另一個人，今次係自己人，我覺得男朋友喺呢啲時候一定要挺身而出！」

面對產品引發的疑慮，裕美的男友林作今日聯同專家及律師召開記者會，現場進行液體吸收測試，為代言產品平反，質疑消委會的測試方法及公正性。（吳子生攝）

被問到裕美獲悉消委會報告後的反應時，林作笑言：「佢嗰時好清晰咁講，話『唔係喎，用過咁多，實際上呢個係最好嘅產品！』之後大家覺得要出來澄清下。我哋好快了解完，唔使講太多科學，大家都明白點解會有呢個問題，簡單嚟講係一個典型嘅『科學問題』。其實我哋覺得唔係針對美美，反而是個好機會畀大家認識下呢個產品。」

笑言分工明確 坦言未曾幫女友買衛生巾

至於裕美為何今日未有親身出席記者會，林作解釋道：「因為辯論隊通常係交畀林作做㗎嘛！用家同埋靚靚嘅部分就由女士負責。同埋佢依家有病喺身，佢每次嚟 M 都好辛苦、反應好大。作為男朋友，有咩可以幫手就幫吓囉。」

問到平時有否幫女友買過女性用品時，林作則尷尬笑稱：「我啱啱真係發覺，我呢一生人好似未試過幫任何女士買過 M 巾！真心冇喎！可能冇人會將呢件事交畀我做啦。坦白講，你剛才見我笨手笨腳咁，因為真係冇概念。我認真講，狗尿片我都仲識用，但人用嘅真係冇接觸過。」

面對產品引發的疑慮，裕美的男友林作今日聯同專家及律師召開記者會，現場進行液體吸收測試，為代言產品平反，質疑消委會的測試方法及公正性。（吳子生攝）

面對產品引發的疑慮，裕美的男友林作今日聯同專家及律師召開記者會，現場進行液體吸收測試，為代言產品平反，質疑消委會的測試方法及公正性。（吳子生攝）

面對產品引發的疑慮，裕美的男友林作今日聯同專家及律師召開記者會，現場進行液體吸收測試，為代言產品平反，質疑消委會的測試方法及公正性。（吳子生攝）

面對產品引發的疑慮，裕美的男友林作今日聯同專家及律師召開記者會，現場進行液體吸收測試，為代言產品平反，質疑消委會的測試方法及公正性。（吳子生攝）

面對產品引發的疑慮，裕美的男友林作今日聯同專家及律師召開記者會，現場進行液體吸收測試，為代言產品平反，質疑消委會的測試方法及公正性。（吳子生攝）

消費者委員會回覆查詢表示：

消費者委員會留意到，有商戶今日就於2026年9月出版的第599期《選擇》月刊文章〈用得更安心！測36款衞生巾吸收速度、化學及微生物安全〉的內容，提出新見解。

消委會在進行該產品測試時，一直按既定程序，將相關測試報告交予有關商戶的總代理商，並就測試結果保持溝通和聯繫，亦於相關文章的「廠商回應」一節載述商戶的回應，讓讀者了解其意見。

消委會此前從未收到該商戶今天於記者會上發表的報告。如商戶向消委會進一步提交相關報告，消委會才能跟進了解。

消費者委員會