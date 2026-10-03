網民嚴選「四大敗家仔」　鄧兆尊爆王賢誌欠債近億

網絡節目《娛樂好好玩》最新一集引爆熱話，主持吳家樂、鄧兆尊以及 Kimi 在節目中盤點網絡上流傳的「網民票選四大敗家仔」，名單包括王賢誌、梅啟明、李泳漢及張致恒（Steven）。節目中，主持人們暢談個人睇法，其中鄧兆尊對「敗家」的獨到分析更讓網民爆笑。

「敗家仔」定義要嚴格 鄧兆尊笑言：要花錢真係好辛苦！

主持人在節目初期便對「敗家仔」的定義展開激烈討論。鄧兆尊指出，要稱得上「敗家仔」，基本條件必須是「家底豐厚」，並嘲諷道：「首先你要有家產畀你揮霍，敗壞門風又導致家道中落，先至算係敗家仔！」

鄧兆尊笑言：要花錢真係好辛苦！(截圖)

吳家樂隨即笑問曾被指為「二世祖」的鄧兆尊有何親身經歷，鄧兆尊即時大吐苦水：「我試過扮敗家仔呀！但你叫我出去使錢，我真係諗唔到點使，花錢其實好辛苦㗎！如果唔係開班開公司，你叫我平時去買嘢揮霍，我真係好唔想使！」 吳家樂亦認同指，真正會敗家的人往往是因為「賭」或「亂投資」才在一夕之間將資產敗光。

王賢誌被指「名副其實」 鄧兆尊推測債務高達「天文數字」

談到獲網民列入名單首位的王賢誌（Vinci），鄧兆尊認為對方是名單中「唯一夠格」稱得上敗家仔的人。王賢誌出身名門，曾任東華三院主席，日前卻爆出欠下巨額債務並遠走加拿大。

鄧兆尊在節目中分析：「如果只係欠幾百萬，以佢嘅家底同背景，根本唔使走佬！佢喺香港被頒布破產令後移居加拿大，被指仲要住大屋、開靚車，個金額一定係天文數字！我預測佢欠嘅債應該接近一億！」 鄧兆尊亦坦言，許多澳門賭廳一見到有家底的名人就會開出大額信用額度，若沉迷賭博，債務很容易迅速失控。

鄧兆尊爆王賢誌欠債近億走路。

李泳漢屬「被寵壞」典型 吳家樂指家庭過度保護致失去自我

至於被列入名單的李泳漢（鼎爺李家鼎與施明之長子），主持人們分析他其實不算真正的「敗家仔」，因為他並沒有將家產揮霍一空。

吳家樂及鄧兆尊指出，李泳漢的問題在於長期依賴家庭及獲得母親施明的過度保護：「佢屬於畀媽咪寵壞咗嘅類型！屋企人照顧得太好、保護得太緊，令到佢出到社會唔知世界有幾複雜，甚至犯咗錯都未必知道自己有錯。」 吳家樂認為這類情況更多是家庭教育與性格問題，而非嚴格意義上的敗家行為。

李泳漢屬「被寵壞」典型 ，吳家樂指家庭過度保護致失去自我。（葉志明攝）

為張致恒平反：佢唔係敗家，係「萬人斬」！

節目亦討論到張致恒（Steven）及梅啟明等人。鄧兆尊特別為張致恒發聲，認為網民將他列入「敗家仔」並不公正：「Steven 根本無家產畀佢敗！佢唔係敗家仔，佢只係『萬人斬』、鹹濕同埋好色啫！佢依家肯去搬雪櫃、洗油煙機、做地盤，雖然以前做嘢衰，但佢無逃避，肯放低身段養家，呢點值得尊重！」

鄧兆尊特別為張致恒平反：佢唔係敗家，係「萬人斬」！

至於梅啟明，主持人們則認為他長期依賴妹妹梅艷芳的遺產生活，屬於「習以為常食老本」，其行為與性格早已被大眾定型。吳家樂與鄧兆尊在節目中的爆笑互動及直率言論引發廣大網民熱議，不少觀眾留言表示節目題材貼地且分析中肯。