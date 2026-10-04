金秀賢停工年半辦粉絲見面會再爆滿　淚灑舞台承諾儘快再訪

韓國男星金秀賢去年被指曾與已故女演員金賽綸於未成年時期拍拖，事件引發軒然大波，令其演藝事業受到重創並一度全面暫停活動。金秀賢近日於菲律賓馬尼拉舉辦個人粉絲見面會，吸引約2萬名粉絲爆滿入場。這是他繼前年10月在首爾會粉絲後，相隔2年再辦粉絲見面會。

金秀賢本月2日於菲律賓馬尼拉舉辦個人粉絲見面會。（IG@benchtm）

時隔兩年再辦見面會

金秀賢在見面會前一天便已先行出席當地舉行的記者會，率先與當地媒體及粉絲見面。本次見面會內容相當豐富，包含談話環節、舞台表演及多個互動環節。金秀賢在席間特別獻唱多首經典劇集主題曲，當中包括其早年代表作《星夢高飛》（Dream High）的歌曲，瞬間掀起全場集體回憶與大合唱。

金秀賢在席間特別獻唱多首經典劇集主題曲。（IG@benchtm）

金秀賢數度哽咽承諾儘快再訪

金秀賢更特意學習菲律賓語向現場粉絲致意，坦言大家的支持給予他莫大力量。在發言期間，金秀賢數度哽咽，並感性地向全場觀眾承諾會儘快再次訪問菲律賓。活動期間，金秀賢親切地與獲選上台的幸運粉絲擁抱互動，過程中一度感動落淚。

金秀賢數度哽咽承諾儘快再訪。（IG@benchtm）

大合照強忍眼淚 散場不捨粉絲

主辦該次活動的菲律賓時尚品牌隨後亦在社群平台透露，金秀賢在尾聲與全場粉絲大合照時強忍著淚水，幾乎快要哭出來，「菲律賓粉絲滿滿的愛，讓他感動不已。」而在粉絲離場之際，金秀賢更驚喜再現身，逐一向離場的粉絲揮手再見。

金秀賢不捨粉絲逐一向離場的粉絲揮手再見。（IG@benchtm）

金秀賢不捨粉絲逐一向離場的粉絲揮手再見。（IG@benchtm）