披荊斬棘2026｜余文樂隊全開咪唱劉宇寧《她》　劣評反獲高分惹議

內地熱播競演綜藝《披荊斬棘2026》第四場公演下半場於昨晚（3日）進行直播。由喜劇演員小沈陽（或寫小瀋陽，本名沈鹤）領軍，聯同演員郭曉東、李光潔及香港藝人余文樂組成的「百歲天團」，在無修音的全開咪（內地稱「開麥」）挑戰下翻唱歌手劉宇寧的代表作《她》，這首歌是爆紅劇集《早春晴朗》男主角欒念的人物曲兼片頭曲。



豈料翻唱片段播出後網上劣評如潮，微博更迅速爆出「她難聽」熱搜話題；然而，該段表演最終竟拿下861高分，壓過同場口碑佳作，引發網民強烈質疑評分機制。翻唱翻車並未拖累原曲，反而為劉宇寧版本反向宣傳，收聽數據不跌反升。



《披荊斬棘2026》中由喜劇演員小沈陽領軍，聯同演員郭曉東、李光潔及香港藝人余文樂組成的「百歲天團」，在無修音的全開咪挑戰下翻唱歌手劉宇寧的代表作《她》。（微博@演員郭曉東）

《披荊斬棘2026》中由喜劇演員小沈陽領軍，聯同演員郭曉東、李光潔及香港藝人余文樂組成的「百歲天團」，在全開咪挑戰下翻唱歌手劉宇寧的代表作《她》。（《披荊斬棘2026》直播截圖）

哭腔開場即走音 小沈陽「一拖三」苦撐

爭議的核心集中於郭曉東的開場演繹。郭曉東以濃烈哭腔獨白拉開序幕，起初電視前的觀眾以為是刻意設計的情緒宣洩，但隨後演唱全程嚴重走音。大批網民怒批「難聽得太突兀」、「氣息快斷了」，直指該演出為本季「最難聽舞台」。

郭曉東以濃烈哭腔獨白拉開序幕，起初電視前的觀眾以為是刻意設計的情緒宣洩，但隨後演唱全程嚴重走音。（《披荊斬棘2026》直播截圖）

郭曉東演唱歌曲《她》時以濃烈哭腔獨白拉開序幕，起初電視前的觀眾以為是刻意設計的情緒宣洩，隨後演唱全程嚴重走音。（微博@演員郭曉東）

隊員余文樂與李光潔在個人獨唱段落亦接連出現音準不穩、咬字吃力等問題，四人配合被指「各唱各的」，僅靠合唱段落勉強維持聲線。整組僅得專業歌手出身的小沈陽全程穩住音準與氣息，被網民戲稱為「一人硬撐全隊」。事實上，該組合早在9月29日的第四場公演（四公）前夕考核全開咪演繹《她》時，便僅獲83分墊底，當時小沈陽已主動向觀眾致歉，坦承歌曲熟練度不足。

隊員余文樂與李光潔在個人獨唱段落亦接連出現音準不穩、咬字吃力等問題。（《披荊斬棘2026》直播截圖）

隊員余文樂與李光潔在個人獨唱段落亦接連出現音準問題，四人配合被指「各唱各的」，僅靠合唱段落勉強維持聲線。（《披荊斬棘2026》直播截圖）

861票壓過口碑神作 評分機制引發割裂爭議

真正引爆網絡聲討的是現場投票結果。《她》在直播中獲得861舞台分數，高於同半場由姚琛、曹駿、王赫野精心改編、獲觀眾讚譽為「四公全場最佳」的《月光閃》（853票），如此巨大的落差激怒不少網民。

《她》在直播中獲得861舞台分數，高於同半場由姚琛、曹駿、王赫野精心改編、獲觀眾讚譽為「四公全場最佳」的《月光閃》（853票）。（微博@披哥日記）

儘管《她》取得861高分，但並未拿下該半場冠軍。王傳君部落的《Believer》以875票居首，並在疊加能力者秀、隊長秀及攻擂加成後，以總火力值900分順利晉級。小沈陽部落總分896分，落後第一名王傳君部落（900分）4分而落入危險區（淘汰區）。

王傳君部落的《believer》以875票居首，並在疊加能力者秀、隊長秀及攻擂加成後，以總火力值900分順利晉級。（微博@王以太不閃火）

在最終個人分數結算中，郭曉東（813分）與陳若軒（824分）得分最低遭淘汰；李光潔（830分）則順利晉級。線上觀眾聽感與現場觀眾投票嚴重割裂，讓評分公正性備受質疑，不過亦有業內人士分析，節目現場投票往往涵蓋舞台情緒、劇情感染力及藝人觀眾緣，非單憑唱功決定。

在最終個人分數結算中，郭曉東（813分）與陳若軒（824分）得分最低遭淘汰。（《披荊斬棘2026》直播截圖）

舞台翻車意外帶動宣傳 原唱劉宇寧版本播放量飆升

被翻唱的單曲《她》原由劉宇寧演唱，為劇集《早春晴朗》男主角欒念的人物曲兼片頭曲，由禹嫣詞曲，於2026年8月發行。劉宇寧在賽前曾遠程聯繫小沈陽傳授經驗，並坦言「這首歌確實非常難唱」。雖然節目組翻唱翻車，卻意外吸引大批網民重溫原唱版本，帶動劉宇寧原版串流播放量飆升。