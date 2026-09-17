《早春晴朗》續篇《盛夏晴朗》官宣！網民：非井柏然ｘ孫千就不看

Netflix都市職場愛情劇《早春晴朗》自開播至結局話題不斷，男女主角井柏然與孫千憑藉強烈的「成年人CP感」圈粉無數。製作方優酷於大結局後無預警宣布籌備續集《盛夏晴朗》，並同步公開首款概念海報，預計2027年開播。然而，續集消息發布後並未如預期般引來全網狂歡，反而因兩位主演未確認再度合作，意外觸發劇迷的「棄劇」抗議潮。



Netflix都市職場愛情劇《早春晴朗》自開播到結局話題不斷，男女主角井柏然與孫千憑藉強烈的「成年人CP感」圈粉無數。（微博＠早春晴朗官微）

製作方優酷於大結局後無預警宣布籌備續集《盛夏晴朗》，並同步公開首款概念海報。（《盛夏晴朗》宣傳海報）

孫千感性寫下「合本收筆」 角色帳號隔空互動留伏筆

續集《盛夏晴朗》消息公布後，劇中角色官方帳號率先在微博隔空呼應第一季經典台詞：「欒念_Luke」發文「盛夏，沒有冰雕」，「尚之桃」則回應「說了不會結束的」。然而，女主角孫千隨後在社交平台分享影片，並感性寫下：「桃桃漂流記END，合本收筆，此刻我就是最好的。」

《早春晴朗》女主角孫千本尊在社交平台曬出影片為角色道別。（微博＠孫千）

這番「合本收筆」的言論被廣大劇迷解讀為不再續演的信號，加上男主角井柏然亦全力宣傳新劇《谷雨》，雙方至今均未確認是否二次合作。各大社交平台隨即掀起反對浪潮，網民更直接在社交平台喊話：「換人即棄劇！」

《早春晴朗》男主角井柏然亦全力宣傳新劇《谷雨》中。（微博＠早春晴朗官微）

Netflix都市職場愛情劇《早春晴朗》自開播到結局話題不斷，男女主角井柏然與孫千憑藉強烈的「成年人CP感」吸引大批觀眾。（微博＠早春晴朗官微）

抗拒「空降新人」 網民死守原班人馬三大主因

針對續集《盛夏晴朗》的演員陣容傳聞，微博、小紅書及 Threads 等平台的網絡討論出現兩派。網民之所以極力要求井柏然與孫千「二搭」（二次合作），並強烈排斥任何「新人空降」或「更換主角」，主要源於以下三大原因：

製作方優酷日前在《早春晴朗》大結局後無預警宣布籌備續集《盛夏晴朗》。（微博＠早春晴朗官微）

網民指出，《早春晴朗》中井柏然（飾演欒念）的高冷熟男氣場與孫千（飾演尚之桃）自然堅韌的氣質產生了極強的化學反應。（微博＠早春晴朗官微）

1.「成年人CP感」無可替代

網民指出，井柏然（飾演欒念）的高冷熟男氣場與孫千（飾演尚之桃）自然堅韌的氣質產生了極強的化學反應。這種職場與情感中的暗潮湧動，極度依賴演員的演技細節與眼神默契。網民表示：「換任何新人來演都是名存實亡，根本演不出那種成熟又拉扯的張力。」

網民指出，《早春晴朗》中井柏然（飾演欒念）的高冷熟男氣場與孫千（飾演尚之桃）自然堅韌的氣質產生了極強的化學反應。（微博＠早春晴朗官微）

如果不是井柏然和孫千，欒念和尚之桃就失去了靈魂。 網民留言

2.深恐資本帶新人「加戲」毀神作

影視圈過往不乏「大熱劇集拍續集強塞新人」的敗筆。許多劇迷擔憂，平台與資本企圖利用《早春晴朗》建立的大IP熱度，在續集中加入新角色或新人演員來「捧新人」，進而削弱雙主角的戲份。

原著小說《早春晴朗》的故事在第一季已相當完整，續集《盛夏晴朗》將完全由平台進行原創劇本開發。（微博＠早春晴朗官微）

很多續集為了推新人，硬生生把雙向奔赴寫成三角戀或職場絆腳石，最後導致劇情拖慢節奏、人設崩塌，簡直是毀掉經典。 網民留言

別拿續集當資本捧新人的試金石，換人我們直接棄劇！ 網民留言

3.對原創劇本缺乏信心

原著小說《早春晴朗》的故事在第一季已相當完整，續集《盛夏晴朗》將完全由平台進行原創劇本開發。在沒有原著藍本支撐的情況下，若再更換主角或加入新面孔，極易淪為掛著IP羊頭賣狗肉的「狗尾續貂」之作。