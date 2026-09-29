當《蘭香如故》遇上《早春晴朗》！譚松韻井柏然《歸路》吻戲翻紅

內地女星譚松韻與男星井柏然近日分別憑新劇《蘭香如故》及《早春晴朗》走紅，強勢登上各個播放平台熱播榜。不少劇迷在追看新劇期間重溫兩人過往作品（網民俗稱「考古」），驚喜發現二人曾於2023年主演都市情感劇《歸路》，劇中還有許多吻戲片段，其中一段激情「蒙古包親熱戲」隨即被網民翻出並掀起網上熱議，引發跨劇追看熱潮。



《歸路》改編自知名作家墨寶非寶的同名小說，並由譚松韻井柏然主演。（微博@電視劇歸路）

譚松韻與劉學義主演近期熱播古裝電視劇《蘭香如故》。（微博@電視劇蘭香如故）

井柏然與孫千主演Netflix熱播電視劇《早春晴朗》。（微博@井柏然）

十年初戀破鏡重圓 長鏡頭吻戲成名場面

《歸路》改編自知名作家墨寶非寶的同名小說，並由原作者親自操刀編劇、余翠華執導。故事講述求學時期的歸曉（譚松韻飾）與路炎晨（井柏然飾）一見鍾情，兩人成為彼此初戀。然而大學畢業後，路炎晨考入警校遠赴邊疆成為排爆特警（拆彈特警），歸曉則留在北京，這段異地戀最終在誤會與沉默中無疾而終。

《歸路》改編自知名作家墨寶非寶的同名小說，並由原作者親自操刀編劇、余翠華執導。（微博@電視劇歸路）

《歸路》改編自知名作家墨寶非寶的同名小說，並由譚松韻井柏然主演。（微博@電視劇歸路）

十年後，已是投資總監的歸曉因工作來到西北，與已升任特警中隊長的路炎晨在加油站重逢。兩人歷經波折解除誤會、拒絕家族婚約並登記結婚。路炎晨其後在任務中重傷昏迷，歸曉趕赴邊疆生下女兒，一家三口終獲圓滿。該劇播出時曾連續15天穩居黃金時段收視冠軍，全網播放量更突破9.92億。

《歸路》的故事講述求學時期的歸曉（譚松韻飾）與路炎晨（井柏然飾）一見鍾情兩人成為彼此初戀。（微博@電視劇歸路）

拍攝現場火花四濺 井柏然開玩笑喊停：再拍要收費了

近日再度爆紅的名場面拍攝於蒙古包內，男女主角自門口一路深吻至床邊，全過程以長鏡頭一氣呵成。據內地娛樂報道，拍攝時導演因過於沉浸於現場氛圍而忘記喊停，最後由井柏然主動叫停，並轉頭向仍沉浸在情緒中的譚松韻開玩笑說：「再拍下去，可要收費了！」頓時令現場工作人員捧腹大笑。

《歸路》中譚松韻與井柏然再度爆紅的名場面拍攝於蒙古包內，二人自門口一路深吻至床邊，全過程以長鏡頭一氣呵成。（微博@電視劇歸路）

《歸路》中譚松韻與井柏然再度爆紅的名場面拍攝於蒙古包內，二人自門口一路深吻至床邊，全過程以長鏡頭一氣呵成。（微博@電視劇歸路）

井柏然事後在訪問中坦言，譚松韻生得一張娃娃臉，看上去太像少女，拍攝親密戲時總會油然而生一種「罪惡感」，因此寧願主動中止，而這種謹慎與分寸感，亦恰好塑造出路炎晨「硬漢在心儀之人面前小心翼翼」的形象。

《歸路》改編自知名作家墨寶非寶的同名小說，並由譚松韻井柏然主演。（微博@電視劇歸路）

兩部新劇同檔對撞 帶動舊劇熱潮

這次「舊戲翻紅」源於兩位主演的新劇同檔期熱播。譚松韻主演的古裝劇《蘭香如故》於2026年9月在騰訊視頻及Disney+同步播出，創下平台年度熱度新高（騰訊視頻熱度指數突破33,491），登上平台年度劇集冠軍；另一方面，井柏然與孫千主演的都市劇《早春晴朗》亦於8月下旬在優酷全網獨播，並於Netflix同步上線全球。

井柏然與孫千主演Netflix熱播電視劇《早春晴朗》。（微博@早春晴朗官微）

譚松韻與劉學義主演近期熱播古裝電視劇《蘭香如故》。（微博@電視劇蘭香如故）

兩人在新劇中的出色表現，吸引大批觀眾自發搜尋其過往作品。不少網民笑言：「當年看《歸路》真沒感覺，現在重看片段竟然看到臉紅」、「一邊追《早春晴朗》一邊刷到《歸路》，瞬間產生時空交錯感」。