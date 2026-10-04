蔡淇俊佛山1400呎豪宅曝光　設玩具房、超大衣帽間感歎港樓買唔起

前TVB小生蔡淇俊近年轉戰內地發展，除了把直播帶貨搞得有聲有色之外，亦積極經營社交平台，最近更經常與愛妻齊齊拍片。近日他不但在社交平台上帶大家參觀其佛山千呎豪宅，更曝光了夫妻倆的日常。



蔡淇俊分享佛山1400呎豪宅。（小紅書@蔡淇俊vin）

長居佛山拍片大讚內地生活

蔡淇俊與太太在佛山擁有一個135方（約1400呎）的單位，全屋設計開揚，空間感十足。 面對香港高昂的樓價，他坦言：「香港啲樓咁貴我一世都買唔起㗎啦」，但在內地有了自己的小家覺得非常開心，更表示不少親戚已搬到內地退休養老，大讚內地生活舒服。

直言香港買樓貴。（小紅書@蔡淇俊vin）

與太太因裝修屢生分歧

豪宅空間感十足，客廳更放置了太太挑選的伸縮梳化。兩人曾為裝修鬧出不少分歧，極怕灰塵的他雖按自己心水裝了封窗落地玻璃，但面對太太堅持「衣服要見太陽」，最終亦尊重對方放入晾衣架。他笑指這是雙贏方案：「咁所以最好解決方法就係，我想要嘅有，佢想要嘅都有」。此外，平時少用的客房旁，亦設有比他香港住所闊落得多的客浴。

客廳放置伸縮沙發。（小紅書@蔡淇俊vin）

因裝修與太太多次產生分歧。（小紅書@蔡淇俊vin）

尊重太太意願，想兩全其美的辦法。（小紅書@蔡淇俊vin）

客浴亦十分闊落。（小紅書@蔡淇俊vin）

開放式廚房。（小紅書@蔡淇俊vin）

配備專屬玩具房、超大衣帽間

屋內更特設玩具房，擺滿復古遊戲機及扭蛋機。他極度自豪地拿出陳年獎座大曬威水史：「2008兒歌金曲頒獎典禮 TVB十大兒歌金曲 蔡淇俊《拯救星球》！阿媽我得獎喇！」。此外，大宅更豪氣闢出一整個獨立房間作為兩公婆的專屬衣帽間。主人房則設有愛犬專用樓梯上床，還有他的專屬平板及手掣打機小天地。他特別介紹主人房連廁的浴缸，直指：「喺香港冇可能有嘅，但係喺呢度細就好過冇」，雖當初太太反對安裝，如今卻用得最多。

專屬玩具房。（小紅書@蔡淇俊vin）

超大衣帽間。（小紅書@蔡淇俊vin）

主人房十分溫馨。（小紅書@蔡淇俊vin）