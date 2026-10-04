張衞健爆早年越級約高層成功續約　離巢後被TVB以七字拒上節目

撰文：種嚶嚶
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現年61歲的張衛健（Dicky）近日接受好友鄒凱光（灘叔）主持的網上節目《發達夜總會》專訪，不僅大談當年憑「傻勁」越級與高層談合約的過程，更重提當年因片酬問題與TVB鬧翻拒絕續約，導致日後宣傳新劇時遭拒上節目的往事。

張衛健（Dicky）近日接受好友鄒凱光（灘叔）專訪。（Youtube@發達夜總會）

「反客為主」 越級約高層談續約

張衛健在節目中透露，剛入行時曾在化妝間聽前輩提及，電視台內「A級演員由A級經理人接洽，最頂尖的演員更會在麗晶酒店談合約」。當時尚未晉身一線的他，按慣例僅獲安排與B級經理人洽談續約。深信自身潛力的張衛健決定放手一搏，無視B級經理人的邀約。隨後，一位A級高層在停車場將他截停，張衛健竟故作忙碌反客為主，主動將會面時間約在傍晚六點，並提出前往麗晶酒店邊吃邊談，最終成功越級促成這次關鍵的續約談判。

張衛健越級與A級高層談續約。（Youtube@發達夜總會）

願簽「空白合約」不求加薪

回憶起當時的談判過程，該高層坦言只打算與他續約3年，並直言「林文龍等公司重點栽培的新人都是簽5年」，暗示並不打算重用他。當時作為家中唯一經濟支柱的張衛健，面對沉重的經濟壓力，反其道而行，霸氣表示願意簽署一份「金額空白」的合約，條件只有一個，就是獲得公司力捧並給予發揮機會。面對高層的質疑，張衛健當場承諾只要給予機會，將來定能為公司賺大錢，最終成功打動高層。

願意簽「空白」合約獲力捧。（微博@张卫健）

片酬談崩遭換角堅決不續約

然而，雙方的合作關係最終在籌備《西遊記（貳）》時出現裂痕。張衛健透露，當時因片酬問題與TVB無法達成共識，即使他最後做出讓步表示「願意不收片酬接拍」，TVB仍堅持換角。雙方最終不歡而散，張衛健也因此心灰意冷，堅決拒絕再談續約，毅然選擇離巢發展。

張衛健當年拍《西遊記》爆紅。（劇照）

離巢後遭前東家拒絕亮相節目

後來在宣傳新作品時，宣傳團隊曾致電TVB希望能安排上節目宣傳，沒想到竟得到高層冷淡回應：「有合約先可以上！」如今重提這段過往，張衛健語帶幽默地笑稱自己「絕對不記仇」，並表示事情過去多年早已無所謂，相信TVB也不會為此生氣。

張衛健被TVB高層拒上節目宣傳。（Youtube@發達夜總會）
張衛健版孫悟空當年超紅。（公關提供）
張衛健飾演的孫悟空是不少90後的集體回憶。（劇集畫面）
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