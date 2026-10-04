余文樂獲前妻攜子女長沙探班　王棠云帶余母打氣離婚後仍似家人

撰文：河伯
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現年44歲的余文樂與台灣「皮帶大王」千金王棠云，今年7月驚爆宣布離婚，結束近9年婚姻，一對子女由雙方共同撫養。離婚後余文樂火速北上吸金，參演內地綜藝《披荊斬棘2026》作為克服驚恐症後的復出之作！日前王棠云說到做到，竟親自帶着一對子女以及前奶奶遠赴長沙探班，展現無芥蒂的緊密關係，震撼全網！

余文樂在2017年與王棠云結婚後育有一仔一女。（微博@余文樂）
二人今年7月宣布離婚。（IG@lok666）

王棠云攜子女前奶奶赴長沙探班

錄影期間，前妻王棠云攜同子女與余媽媽親臨現場打氣，余文樂隨即在社交媒體曬出家人合照並感性寫下：「家人陪伴工作」。相中所見，余文樂拖着女兒的手上台，一對子女則分別被節目藝人米卡和艾熱抱在懷中，氣氛融洽；余媽媽亦開心地與艾熱、張彬彬等藝人合照留念。

王棠云特意帶同一對子女及前奶奶余媽媽赴長沙為他打氣。（IG@lok666）
余文樂兒子與說唱歌手艾熱。（IG@lok666）
余媽媽笑得好開心啊。（IG@lok666）

余文樂大方曬前妻同框張彬彬

最爆笑的是，余文樂大方公開前妻王棠云與張彬彬的合照，更幽默調侃前妻：「她是為了他來的」，足見兩人離婚後完全零尷尬！而余文樂亦自爆因子女極度喜愛米卡，故極希望與對方同台合作。

王棠云與張彬彬的合照。（IG@lok666）
余文樂自爆子女非常喜歡米卡。

大展「潮流教父」豪爽本色

除了獲得前妻與家人全力應援，余文樂在《披荊斬棘2026》亦大展「潮流教父」的豪爽本色！有指他不僅大手筆向多位藝人送上每雙價值約1,700人民幣（約1,989港元）的自家品牌潮鞋；當看到米卡表示想試穿其皮褸時，余文樂更二話不說，豪甩同款價值約16,000人民幣（約18,724港元）的名貴皮褸直接割愛贈予對方！事後他更於社交媒體大讚米卡穿得帥氣，豪氣干雲的舉動獲全網一致讚爆！

氛圍勁好。（IG@lok666）
余文樂在節目中跟多位藝人關係不俗。（IG@lok666）
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