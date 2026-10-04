丁禹兮演唱會抽獎豪送20克純金　幸運粉絲速鎖保險櫃直呼似嫁妝

現年31歲的內地當紅小生丁禹兮，2020年憑《傳聞中的陳芊芊》爆紅，演技備受肯定，穩坐一線小生之列。寵粉無極限的他今年舉辦巡迴演唱會8月移師廈門開唱時特設抽獎環節。近日有幸運粉絲曬出獎品，竟是重達20克的實金！消息一出即時衝上熱搜，震撼全網！



內地當紅小生丁禹兮。（微博@丁禹兮）

8月移師廈門開唱時特設抽獎環節。（微博@丁禹兮）

幸運粉絲曬20克純金重磅大禮

抽中黃金的幸運粉絲隨後在社交媒體記錄喜悅，透露最初曾猜測禮物是7.2克或72克，沒想到最終取最後兩位數字，驚喜獲得20克純金！她興奮甜喊「720 的小兮兮這麼萌」，因為丁禹兮此前曾在8月主動承諾為演唱會上被求婚的女粉絲送上價值逾3萬人民幣的黃金項鏈作為「娘家人的嫁妝」，因而此次抽中金條的粉絲更感性將這份厚禮也形容為「娘家人的嫁妝」，坦言已鄭重將黃金鎖入保險櫃永久珍藏，並附上演唱會當日的現場照片。帖文曝光後，吸引無數網民直呼羨慕，紛紛激讚丁禹兮這份重磅大禮誠意爆燈，簡直可以世代相傳！

幸運粉絲曬20克純金。（微博圖片）

吸引無數網民直呼羨慕。（微博圖片）

曾自費5萬購金贈粉絲

據知，丁禹兮早已是娛樂圈出了名的「黃金大戶」！今年中秋節，他便大手筆為團隊每位工作人員準備一份5克重的客製「黃金小刀」，上面更特別刻有「兮」字，別具心思；此前出席金飾代言活動時，他更曾自掏腰包約5萬港元購入黃金首飾狂送粉絲。今次廈門演唱會再度加碼抽出20克黃金，難怪獲全網一致封為「寵粉天花板」，大讚他既真誠又霸氣！