《魅影神捕》劇情零感情線純推理！羅雲熙變智謀高手查六大離奇案

內地男星羅雲熙領銜主演的古裝懸疑劇《魅影神捕》，定檔10月2日中午12時於愛奇藝全網獨播，劇集改編自王珂的同名小說，由《陳情令》的導演鄭偉文操刀，全劇共30集，主打「全程零感情線、無硬塞感情線」的強力推理風格。



羅雲熙告別過往深情仙俠美男形象，飾演暗藏皇子身份的智謀高手「黎斯」，為查案潛入神捕司，聯同搭檔破解涉及奇門遁甲與朝堂危機的連環中式詭案。該劇試圖在傳統古裝探案框架中融入奇門遁甲之術與朝堂權謀博弈，羅雲熙跳出古裝偶像劇的舒適區，挑戰身負秘密、以智謀破局的探案角色，展現出其強烈的演藝轉型野心。



內地男星羅雲熙領銜主演的古裝懸疑劇《魅影神捕》，定檔10月2日中午12時於愛奇藝全網獨播。（微博@魅影神捕）

30集零感情線純破案！《魅影神捕》劇情大綱與主角陣容

《魅影神捕》故事背景設定於架空的大世王朝鴻運三十七年。黎斯表面是愛逛畫齋吃茶點的閒散貴公子，實則是心思縝密的四皇子周衍。他在宮闈變故中詐死脫身、隱姓埋名，為查清當年「四皇子假死案」背後的奪嫡陰謀與沉寂血案，化名「青陽公子」潛入神捕司，在探案途中結識了神捕司的「霜捕」，同時也是天下第一女仵作白珍珠（沈羽潔飾）與身負血海深仇的「鬼捕」蒙銳（方逸倫飾），三人組成神捕小組，攜手破解涉及奇門遁甲與朝堂危機的連環詭案。

黎斯（羅雲熙飾）表面是愛逛畫齋吃茶點的閒散貴公子，實則是隱姓埋名、心思縝密的四皇子周衍，為查四皇子之死的真相，他化名「青陽公子」潛入神捕司。（微博@魅影神捕）

黎斯在探案途中結識了天下第一女仵作白珍珠（沈羽潔飾）與身負血海深仇的「鬼捕」蒙銳（方逸倫飾），三人組成神捕小組，攜手破解涉及奇門遁甲與朝堂危機的連環詭案。（微博@魅影神捕）

黎斯在探案途中結識了天下第一女仵作白珍珠（沈羽潔飾）與身負血海深仇的「鬼捕」蒙銳（方逸倫飾），三人組成神捕小組，攜手破解涉及奇門遁甲與朝堂危機的連環詭案。（微博@魅影神捕）

黎斯在探案途中結識了天下第一女仵作白珍珠（沈羽潔飾）與身負血海深仇的「鬼捕」蒙銳（方逸倫飾），三人組成神捕小組，攜手破解涉及奇門遁甲與朝堂危機的連環詭案。（《魅影神捕》預告片截圖）

據官方消息，全劇共30集劇情完全聚焦於「瓊樓仙屍案」、「天魔羅食人株案」等六大離奇詭案的拆解（原著章節則延伸為八大奇案）。劇組特別強調摒棄了傳統古偶劇的戀愛老套公式，專注於邏輯推理、人性博弈與破局救世。

劇組特別強調摒棄了傳統古偶劇的戀愛老套公式，專注於邏輯推理、人性博弈與破局救世。（微博@魅影神捕）

告別仙俠美男舒適區！羅雲熙憑芭蕾打戲與量天尺求突破

羅雲熙過去憑《香蜜沉沉燼如霜》、《長月燼明》等劇奠定古偶頂流地位，但長期停留在仙俠角色易使觀眾審美疲勞。今次羅雲熙飾演的神捕黎斯，隨身兵器「量天尺」融合了星象與機關元素，打戲更融入了他的芭蕾舞蹈功底，呈現出俐落而極具壓迫感的視覺效果。

羅雲熙過去憑《香蜜沉沉燼如霜》、《長月燼明》等劇奠定古偶頂流地位，但長期停留在仙俠角色易使觀眾審美疲勞。（網上圖片）

羅雲熙過去憑《香蜜沉沉燼如霜》、《長月燼明》等劇奠定古偶頂流地位，但長期停留在仙俠角色易使觀眾審美疲勞。（網上圖片）

網民大讚：「終於沒有無腦戀愛線，全劇專注搞事業破案太帶感（具吸引力）！」這步棋展現了他從古偶美男走向實力派演員的轉型決心。

終於沒有無腦戀愛線，全劇專注搞事業破案太帶感！ 網民大讚

從古偶頂流到實力派：羅雲熙開拓大眾市場的關鍵策略

對頂流男星而言，硬核懸疑劇更有助吸引非粉絲觀眾。《魅影神捕》採用暗黑寫實風格搭建奇案場景，劇集融合懸疑探案、朝堂權謀與武俠江湖元素，案件外殼光怪陸離，內核則指向複雜人性。羅雲熙飾演的黎斯，表面是風流閒散的「青陽公子」，實則暗藏皇子身份、心思縝密，與其過往深情仙俠形象形成強烈反差。許多觀眾評論表示：「羅雲熙演技跟扮相兼備，這次挑對劇本，絕對能吸引非古偶粉關注。」

羅雲熙飾演的黎斯，表面是風流閒散的「青陽公子」，實則暗藏皇子身份、心思縝密，與其過往深情仙俠形象形成強烈反差。（微博@魅影神捕）

羅雲熙飾演的黎斯，表面是風流閒散的「青陽公子」，實則暗藏皇子身份、心思縝密，與其過往深情仙俠形象形成強烈反差。（微博@魅影神捕）

羅雲熙飾演的黎斯，表面是風流閒散的「青陽公子」，實則暗藏皇子身份、心思縝密，與其過往深情仙俠形象形成強烈反差。（微博@愛奇藝）

羅雲熙演技跟扮相兼備，這次挑對劇本，絕對能吸引非古偶粉關注。 觀眾評論

《魅影神捕》預告片