肥媽屢遭騙財重提慘失半億　爆多宗亡夫顯靈奇遇入夢抱怨冇錢使

肥媽（Maria Cordero）日前接受資深傳媒人汪曼玲《快拍‧曼鏡頭》專訪，席間除了重提曾因投資失利痛失半億積蓄，更深度剖白陪伴亡夫施曉洋（Rick）抗癌的最後時光與「顯靈」奇遇，並透露現正為晚年生活作準備，自爆已開始物色老人院。



肥媽接受資深傳媒人汪曼玲《快拍‧曼鏡頭》專訪。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》截圖）

屢遭騙財失半億豁達當破財擋災

肥媽坦言自己外表剛強，實則極易心軟，以致屢遇金錢騙局。她重提當年投資股票慘遭騙去五千多萬。幸好她生性豁達，視作破財擋災。回顧以往曾有朋友借款不還，事後更理直氣壯反指：「我唔係揸支槍指住你畀我㗎嘛」，令她決心日後在能力範圍內只會直接給予援助，堅拒再借錢予人。

肥媽慘被騙5000萬積蓄當破財擋災。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》截圖）

伴丈夫走最後一程

提及相伴21年的亡夫Rick，肥媽難掩傷感，透露丈夫接受免疫治療後病情急轉直下，甚至產生強烈副作用。在醫院相伴的兩個多月裡，肥媽不眠不休地貼身照顧。丈夫亦在肥媽的擁抱與兩人專屬的定情曲歌聲陪伴下安詳辭世。肥媽表示丈夫生前對她百分百信任，臨終前更將家族重任交託給她。丈夫離世前特意叮囑她千萬不能停止經營社交平台，因為那是她唯一能放空與宣洩情緒的出口。

丈夫接受免疫治療後病情急轉直下。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》截圖）

肥媽在醫院貼身照顧數月。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》截圖）

丈夫離世前特意叮囑肥媽堅持經營社交平台。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》截圖）

爆多宗亡夫顯靈奇遇

雖然丈夫離世初時，肥媽幾近崩潰。但她深信亡夫靈魂一直在身邊守護，並分享多宗神奇感應。除了試過房內冷氣無故開啟叫醒她，阻止她變賣其相機遺物外，每當問及遺失工具或祈求停車位，事情總會神奇解決，家中愛犬亦常對著空氣搖尾迎接主人。

丈夫離世初時，肥媽幾近崩潰。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》截圖）

經常睹物思人。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》截圖）

爆多宗亡夫顯靈事件。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》截圖）

爆多宗亡夫顯靈事件。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》截圖）

此外，亡夫生前曾交代：「我死咗你記得燒畀我使呀，我冇錢使㗎！」其後亡夫入夢抱怨：「老婆，我冇錢使」，肥媽查問下驚覺首年託付友人代燒的祭品根本未有燒掉，驚悉亡夫託夢訴求後，自此每年親自用化寶桶燒祭品給亡夫。

亡夫入夢抱怨冇錢使。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》截圖）

肥媽自爆物色老人院

肥媽早前探望患有認知障礙症的朋友後，深感必須為將來作好打算，以免日後成為子女的負擔。她向家人表明心跡：「我就話如果我老咗呢，我諗我都係搵間好啲嘅老人院。」雖然兒子聽罷即反問指她傻，但肥媽立場堅定並表示：「人一定要同自己有準備……其實我而家睇緊老人院㗎！」她又笑言好友黑妹（李麗霞）已構思好未來的養老藍圖，打算合資聘請司機與傭人照料起居，閒時便四處吃喝玩樂，安享晚年。

自爆物色老人院。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》截圖）

最近在大灣區四處吃喝玩樂。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》截圖）

兩人十分恩愛。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》截圖）

兩人十分恩愛。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》截圖）