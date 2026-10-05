平野紫耀巴黎睇騷疑遇「異味重創」　秒速皺眉掩口鼻表情徹底失控

現年29歲的日本頂流男星平野紫耀，現為男子組合Number_i成員，亦是前King & Prince靈魂人物。近日他以品牌大使身份獲邀親臨巴黎時裝周男裝騷，獲安排坐在前排睇騷。本應是星光熠熠的頂級時尚場合，豈料平野紫耀因鄰座外國男星的一個大膽舉動，意外演變成一場全網瘋傳的「睇騷驚魂」！



平野紫耀。（IG@sho_h_desyo）

平野紫耀遭鄰座「大開腿」夾擊

據現場流出影片所見，坐在平野紫耀身旁的是曾參演電影《雷神奇俠4：愛與雷霆》及Netflix熱門劇《心碎高中》的澳洲男星Josh Heuston，他坐姿豪邁，雙腿大張幾乎霸佔半邊座位。反觀平野紫耀被擠得只能夾緊雙腿、縮成一團，畫面既無奈又尷尬。

平野紫耀被迫夾腿蜷縮。（微博影片截圖）

偶像表情管理破防

更令網民熱議的是，平野紫耀其後疑似難耐鄰座男星身上皮革衣物、古龍香水與汗水交織的濃烈味道，導致平日極其嚴格的偶像表情管理一度失守！影片捕捉到他先是緊鎖眉頭苦苦忍耐；當Josh Heuston抬手向其方向移動時，平野紫耀先是斜眼偷瞄對方，隨即秒速用手緊捂口鼻，眼神渙散呈呆滯狀態。全過程被現場鏡頭直擊曝光，大批網民紛紛笑爆，指他「表面睇騷，實則魂魄早已離體」，笑翻無數粉絲！

平野紫耀先是斜眼偷瞄對方。（微博影片截圖）

秒速用手緊捂口鼻。（微博影片截圖）